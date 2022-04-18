Ahmet Hakan: Bu fotoğraftan yayılan hava, "Selçuk Bayraktar niye bu kadar saygı uyandırıyor" sorusuna verilecek cevaplardan sadece biri

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve eşi, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Ayasofya'daki iftar fotoğrafını köşesine taşıdı.

Çok hoş bir fotoğraf olduğunu söyleyen Hakan, şunları kaydetti:

"Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Hanım’la Ayasofya dolaylarında iftar yapmış. 'Bu akşam iftarımız Ayasofya’da. Hayırlı Ramazanlar' diyerek de bu fotoğrafı paylaşmış. 'Selçuk Bayraktar niye bu kadar saygı uyandırıyor' sorusuna verilecek çok cevap var. Bu fotoğraftan yayılan hava, o cevaplardan sadece biri."