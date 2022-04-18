T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: Bu fotoğraftan yayılan hava, "Selçuk Bayraktar niye bu kadar saygı uyandırıyor" sorusuna verilecek cevaplardan sadece biri

Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan'ın Ayasofya'da çekildiği fotoğraf gündem oldu

18 Nisan 2022 09:18

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve eşi, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Ayasofya'daki iftar fotoğrafını köşesine taşıdı.

Çok hoş bir fotoğraf olduğunu söyleyen Hakan, şunları kaydetti:

"Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Hanım’la Ayasofya dolaylarında iftar yapmış. 'Bu akşam iftarımız Ayasofya’da. Hayırlı Ramazanlar' diyerek de bu fotoğrafı paylaşmış. 'Selçuk Bayraktar niye bu kadar saygı uyandırıyor' sorusuna verilecek çok cevap var. Bu fotoğraftan yayılan hava, o cevaplardan sadece biri." 

ahmet hakanselçuk bayraktarsümeyye erdoğanayasofya selçuk bayraktar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24