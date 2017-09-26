Ahmet Hakan: Bu Barzani’nin hakkından ancak bizim YSK gelir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bağımsızlık referandumuna ilişkin olarak "Bu Barzani’nin hakkından ancak bizim YSK gelir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylaması sırasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"da geçersiz sayılan mühürsüz pusula ve zarfların, son anda geçerli sayılmasına karar vermişti.

Ahmet Hakan'ın "Gibi gibi" başlığıyla yayımlanan (26 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Estik gürledik ama bir türlü yağamadık gibi gibi...

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- Barzani, Trump Bey’den desteği kapmış gibi gibi...

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- Barzani’nin güvendiği bazı dağlar var gibi gibi...

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- Bizim Habur’u kapatmamız bile mümkün değil gibi gibi...

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- Usul usul Kerkük’e gitme, usul usul Musul’a gitme... Olmayacak gibi gibi...

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- Bu saatten sonra Barzani’ye korku salmamız zor gibi gibi...

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- Bizim ekonomik olarak Barzani’ye ihtiyacımız daha fazla gibi gibi...

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- Bir ekonomik ambargo söz konusu olmayacak gibi gibi...

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- Vanayı kapatmamız bile zor gibi gibi...

YSK! Kuzey Irak'a

- Mühürlü oy pusulası tartışmasıyla...

- Sandık başlarında evet’e abanılıyor dedikodusuyla...

- Referandumu tartışmalı hale getirecek bin türlü atraksiyonla...

Galiba...

Bu Barzani’nin hakkından ancak bizim YSK gelir.

Pantoloncu hocanın yüreği parçalanıyormuş

İhsan Şenocak adlı hoca, vaaz kürsüsünden sesini titreterek sesleniyor:

“Pantolon giymiş kızları gördükçe yüreğim sızlıyor.”

*

Öyle bir yürek ki bundaki yürek...

- Bir kız pantolon giyince sızlar babam sızlar.

- Ama erkek çocuklarına tecavüz edildiğinde kılı bile kıpırdamaz.

Neşet Eşet Baba'nın oyun havaları

“Yalan Dünya” güzel. “Neredesin Sen” güzel. “Tane Tane Benleri Var” güzel. “Gönül Dağı” güzel...

Ama Neşet Baba’nın “oyun havaları” hepsinden güzel.

*

Vefat yıldönümü nedeniyle bugün açıp bu oyun havalarından birini dinleyin lütfen.

Oynak bir Orta Anadolu ritminin içine sızan o derin hüznü fark ettiğinizde...

Çok ama çok şaşıracaksınız.

Dört yıl önce böyle demiş Yiğit Bulut

Dört yıl önce kürsüde konuşuyor Yiğit Bulut.

Şunları söylüyor:

- Türkiye bundan sonra genleşecek.

- Allah ömür verir mi vermez mi bilmem.

- Ama yazın bunu... Üç sene içinde, hatta iki sene içinde Kuzey Irak referandum yapıp Türkiye’ye katılma kararı alacak.

*

Dört yıl önce...

Kuzey Irak’ın referanduma gideceğini öngörebilmek de...

Az buz bir başarı değildir hani!

*

Bravo Yiğit... Bravo Bulut...

Almanya seçimlerinin özeti

- Bizimkilerin Merkel’e ve Merkel gibilere sallaması...

- Merkel ve Merkel gibilerin de bizimkilere sallaması...

Almanya’da yeni nesil Hitler’cilerin yüzde 13 küsurla Meclis’e girmelerine yol açtı.

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Hem Merkel’e hem de bizimkilere geçmiş olsu

Binali Bey'den mesaj: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?

“ÇOK kesin, çok net... Binali Yıldırım İstanbul’a büyükşehir belediye başkan adayı olacak” diye yazdım ya...

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Başbakanlık çevresinden aldığım mesaja göre...

Binali Yıldırım şöyle demiş:

“Ben başbakan olarak böyle bir şeyi bilmiyorum. Acaba bu kadar kesin, bu kadar net bir bilgiyi Ahmet Hakan nereden biliyor?”

*

Benimki bir tahmindi.

Sadece tahminimdeki kuvvete işaret etmek için...

“Çok net, çok kesin” dedim.

*

Yoksa tabii ki gaybı ancak Allah bilir.