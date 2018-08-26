Ahmet Hakan: Bu AK Parti de bir alem gerçekten!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AKP’nin yerel seçim çalışmalarına başladığına dair haberler üzerinden muhalefet partilerini espirili bir dille eleştirdi. AKP’nin karşısında ‘muhalefet’ olmadığını savunan Hakan, Maçı tek kale oynuyor, bir de tutmuş daha şimdiden yerel seçime hazırlanıyor… Bu AK Parti de bir âlem gerçekten!” dedi.

Öte yandan Türkiye’nin çekirdeği ABD’den ithal ettiği bilgisini de Hürriyet gazetesinin bugünkü (26 Ağustos) nüshasında yayınlanan köşesinde paylaşan Hakan, şunları söyledi:

“İstediğin kadar milliyetçilik nutukları at...

İstediğin kadar vatanseverlik tasla...

İstediğin kadar şiir oku...

İstediğin kadar Türk’e Türk propagandası yap...

İstediğin kadar geçmişinle övün...

İstediğin kadar güçlü olduğunu söyle...

Çekirdeği bile ABD’den ithal ediyorsan...

Sıkıntı büyüktür, hem de çok büyük!”

*Hakan’ın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.