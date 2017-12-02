Ahmet Hakan: Bu ahlaksız soytarının itiraflarıyla hükümeti deviremezsiniz!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'ın, "tanık" sıfatıyla verdiği ifadeleri değerlendirdi. Zarrab için "Ahlaksız soytarı" diyen Hakan, "Bu itiraflara yaslanarak hükümeti deviremezsiniz" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Reza denilen soytarı hükümeti mi devirecek?" başlığıyla yayımlanan (2 Aralık 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gezi, bir protesto hareketiydi.

“Sesimi duy” çağrısıydı.

Saptıranlara kulak asmayın, amacı hükümeti devirmek falan değildi.

Nitekim tarih, bunun böyle olduğunu bir gün yazacak.

*

17–25 Aralık, bir Fetullah kalkışmasıydı.

Rüşveti ve yolsuzluğu hedef alıyor gibi görünse de...

Kirliydi, hesaplıydı, sinsiydi, maksatlıydı.

Kamuoyunu tatmin etmesi mümkün değildi.

Nitekim etmedi.

*

“Fuat Avni” kod adlı bir FETÖ’cünün operasyon hesabı vardı.

Umut falan olmuştu bir ara, geceler boyu takip ediliyordu.

O da kirliydi, o da kahpeydi, o da kalleşti.

Nitekim sonunda “fos” diye sönüverdi.

*

Fetullah’ın muhalefetinden kimseye bir hayır gelmezdi.

Kalleşti, arkadan vurmaya ayarlıydı, alçakçaydı.

Temiz ve demokratik bir mücadeleye kapalıydı.

Nitekim sonunda kanlı bir darbeye imza atmaya kalkışarak nefret objesi haline geldiler.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Ahlaksız bir soytarının, Amerikan mahkemesindeki itiraflarından da bir şey çıkmaz.

Bu itiraflara yaslanarak...

Hükümeti deviremezsiniz.

*

Bu hükümeti...

Fetullahçı kalleşliğin çabaları sayesinde elde edilmiş kirli paslı malzemelerinAmerikan mahkemesinden dökülen unsurlarıyla değil...

Ancak ve ancak...

Türk milletinin gönlüne girerek sandıkta devirebilirsiniz.