T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: Bu adam ya idraksiz, ya ahlaksız, ya da kuduruk

"Bu tür adamlar, mesela çocuklara tecavüz gibi ürkünç bir olay karşısında kıllarını kıpırdatmazlar"

31 Temmuz 2017 11:20

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, başında sarık bulunan seyyar satıcı Mehmet Malbora'nın Atatürk büstüne orakla saldırmasıyla ilgili olarak "Bu adam ya idraksizdir ya ahlaksızdır ya da kuduruktur. Başka seçenek yok" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Bu adam ya idraksiz, ya ahlaksız, ya da kuduruk" başlığıyla yayımlanan (31 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şanlıurfa Siverek’te sarıklı şalvarlı adamın teki, eline almış tuhaf kesici bir alet ve Atatürk büstüne saldırmaya başlamış.

Saldırırken de...

“Dinimizde putperestlik yoktur”falan diye bağırmış.

İddia ediyorum:

Bu adam...

Ya idraksizdir ya ahlaksızdır ya da kuduruktur.

Başka seçenek yok.

İmkânı yok.

*

İDRAKSİZDİR...

Çünkü...

Atatürk heykeli ile putperestlik arasında herhangi bir bağlantı, iltisak, bir örüntü kurulamayacağını idrakten yoksundur.

*

AHLAKSIZDIR...

Çünkü...

Bu tür adamlar, mesela çocuklara tecavüz gibi ürkünç bir olay karşısında kıllarını kıpırdatmazlar ama Atatürk heykeline işte böyle saldırırlar.

*

KUDURUKTUR...

Çünkü...

Biraz galeyan, hezeyan, biraz sıcak geçmesi, titreme gelmesi, biraz da motoru kaynatması nedeniyle kuduruk olmuştur.

ETİKETLER

Ahmet HakansarıkorakAtatürk büstü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24