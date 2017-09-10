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Ahmet Hakan: Böyle bir ihtimal var mı, Zafer Çağlayan kendini feda eder mi?

"Mazlum İran’a yönelik ambargoyu delme girişimi tamam da, alınan rüşvet ne olacak?"

10 Eylül 2017 13:39

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD'deki Reza Zarrab davasına "sanık" olarak dahil edilen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan  ile ilgili olarak yedi soru yöneltti. Hakan'ın soruları arasında "Zafer Çağlayan ABD’ye giderse tutuklanacak. Peki ya başka devletlere giderse ne olacak?",  “Al Zafer’i ver Fetullah’ı' diye bir şey olabilir mi? Gerçekten de var mı böyle bir ihtimal? Eğer varsa Zafer Bey kendisini feda eder mi?" ifadeleri de yer aldı.

Ahmet Hakan'a "Aklıma üşüşüveren yedi Zafer Çağlayan sorusu" başlığıyla yayımlanan (10 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- BİR: Biz şimdi Trump’la dost muyuz, düşman mıyız? Bu işleri Trump mı yapıyor, ABD’nin müesses nizamı mı yapıyor?

*

- İKİ: Meseleyi Trump’a anlatırsak... Trump, ABD mahkemesine “Anlattılar, ikna oldum... Kaldırın şu tutuklama kararını” diye talimat mı verecek?

*

- ÜÇ: Ahalimiz Zafer Çağlayan’dan yana tavır alacaksa... Yapılacak gösterilerde bilmem kaç milyon asgari ücret eden Patek Philippe marka saat pankartları mı taşınacak?

*

- DÖRT: Mazlum İran’a yönelik ambargoyu delme girişimi tamam da... Alınan rüşvet ne olacak?

*

- BEŞ: Zafer Çağlayan ABD’ye giderse tutuklanacak... Peki ya başka devletlere giderse ne olacak?

*

- ALTI: “Al Zafer’i ver Fetullah’ı” diye bir şey olabilir mi? Gerçekten de var mı böyle bir ihtimal? Eğer varsa Zafer Bey kendisini feda eder mi?

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- YEDİ: Şu Reza denilen herifin kaderi ile Türk milletinin kaderinin tevhit edilmesine itiraz etmeyecek miyiz?

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Ahmet HakanZafer ÇağlayanReza Zarrabsaatyolsuzluk

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