Ahmet Hakan: Böyle bir ihtimal var mı, Zafer Çağlayan kendini feda eder mi?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD'deki Reza Zarrab davasına "sanık" olarak dahil edilen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile ilgili olarak yedi soru yöneltti. Hakan'ın soruları arasında "Zafer Çağlayan ABD’ye giderse tutuklanacak. Peki ya başka devletlere giderse ne olacak?", “Al Zafer’i ver Fetullah’ı' diye bir şey olabilir mi? Gerçekten de var mı böyle bir ihtimal? Eğer varsa Zafer Bey kendisini feda eder mi?" ifadeleri de yer aldı.

Ahmet Hakan'a "Aklıma üşüşüveren yedi Zafer Çağlayan sorusu" başlığıyla yayımlanan (10 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- BİR: Biz şimdi Trump’la dost muyuz, düşman mıyız? Bu işleri Trump mı yapıyor, ABD’nin müesses nizamı mı yapıyor?