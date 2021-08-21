Ahmet Hakan: Bizde laiklik olduğu müddetçe Taliban zihniyetinin barınmasına imkân ve ihtimal yoktur

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Taliban’ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin bir sonucu olarak Türkiye’ye başlayan Afgan göçü kamuoyunun gündemini meşgul ederken bir yeni tartışma da önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Taliban'ın Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok" ifadesini kullanması, ardından geçen günlerde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı başardı" demesiyle başladı. Tartışmalara katılan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da Taliban zihniyetini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Bizde laiklik olduğu müddetçe Taliban zihniyetinin barınmasına imkân ve ihtimal yoktur” dedi.

Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Taliban zihniyeti ne diyor? Şunu diyor:

- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.

- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.

- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.

- Dini başka türlü yorumlamak yasak.

Laiklik ne diyor?

- İnançta yorum farkları olabilir.

- Tek bir dini yorum topluma dayatılamaz.

- Farklı dini yorumlar serbesttir.

- Herkes dinden ne anlıyorsa onu yaşayabilir.

- Kimse kimseye kendi dini yorumunu dayatamaz.

Bizde laiklik olduğu müddetçe... Taliban zihniyetinin barınmasına imkân ve ihtimal yoktur.

NOT: Bağnazca uygulanan, kılık kıyafet zaptiyeliğine soyunan arkaik laiklik anlayışından değil... Özgürlükçü laiklik anlayışından söz ettiğimi vurgulamaya bile gerek görmüyorum.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.