Ahmet Hakan: Bir yatak markasına yazdığın destanları ne çabuk unuttun Hıncal Uluç!

Sabah yazarı Hıncal Uluç, röportaj karşılığı para aldığı iddia edilen Ayşe Arman hakkında kaleme aldığı önceki günkü yazısında, "Bu durum o dönem gazetenin patronu olan Aydın Doğan'a iletilince, Aydın Bey de, 'Aldığının yarısını gazeteye bırakırsa devam etsin' demiş" iddiası için Hürriyet'ten yetkin bir ismin 'Evet. Bilgimiz dahilinde!' yanıtını verdiğini aktardı. Öte yandan Ahmet Hakan'ın "Yatak sadece yatak değildir" başlıklı yazısını hatırlatan Uluç, Demirören Yayın Gurubu İcra Kurulu Başkanı, Mehmet Soysal'a seslenerek ,"Ahmet Hakan başta tüm Hürriyet yazarlarını eskisi gibi zevk alarak devam etmem, ya da artık her satırlarına 'Kaça yazmış acaba' korkunç şüphesi içinde bakmam, artık sizin elinizde.." dedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisine ilişkin iddialara yönelik Hıncal Uluç'a, "Bir yatak markasına yazdığın destanları ne çabuk unuttun Hıncal Uluç!" dedi.

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Ahmet Hakan Hıncal Uluç'a "Yahu Hıncal Uluç! Sen utanıp sıkılmayı ne zaman öğreneceksin?" sorusunu yönelterek yazısının ilgili kısmında şu değerlendirmelere yer verdi:

"TEMPUR' diye bir yatak markası var. Uzay mekiklerinde kullanılan malzemeden yatak üretiyor.

Meğer bizim yerli ve milli bir firmamız, aynı teknolojiyi kendi imkânlarıyla geliştirmiş, 'Tempur' denilen yabancı markanın ürettiğinden çok daha iyisini üretmiş ve çok daha ucuza satıyormuş.

Yerli ve milli markamıza azıcık destek çıkayım dedim. Mahcupça, çekinerek, ürkerek bir destek yazısı yazmış bulundum.

Hay yazmaz olaydım!

'Reklam yapıyor' falan diye üzerime çullanmalar, çirkin imalar falan.

Tam 'Ya sabır' diyordum ki...

Hıncal Uluç’un yazısını gördüm.

Hıncal Uluç, yazdığım yazıyla benim basın ahlakını çiğnediğimi ima ediyor ve bizim yayın grubumuzun İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’a şöyle sesleniyor:

'Sözüm Hürriyet’in yönetici patronu Mehmet Soysal’a! Ben 70 yıldır, çocukluğumdan beri Hürriyet’i hep keyifle okudum. Öyle okumaya devam etmek istiyorum Bay Soysal! Şimdi Ahmet Hakan başta tüm Hürriyet yazarlarına eskisi gibi zevk alarak devam etmem ya da artık her satırlarına ‘Kaça yazmış acaba?’ korkunç şüphesi içinde bakmam sizin elinizde. Duruma acil el koyun.'

Size bir şey söyleyeyim mi?

Bu Hıncal Uluç var ya bu Hıncal Uluç...

Türk matbuat tarihinde bir yatak firmasına hem lirik, hem de epik sayısız destanlar düzmekle meşhur ilk ve tek yazardır.

Mesela şunu Hıncal Uluç yazmıştır:

'Tempur marka yatağım var. Böyle bir şey olamaz. Bir uzaktan kumandası var yatağın... Düğmelere basmaya başlıyorsunuz. Baş kısmı yükseliyor. Bu arada yorgun ayaklarınızı dinlendirmek isterseniz ayak kısmını havaya kaldıran bir düğme de var. Ama bunlar başlangıç. Asıl harika olan... Kumanda üzerindeki düğmelerle masaj başlatabiliyorsunuz. Bu müthiş yatağı daha yakından tanımak isterseniz... İşte internet adresi: www... En iyisi (...) adresindeki showroom’a gidin, görün ve deneyin. 0216 368 57....’den randevu alabilirsiniz.'

Mesela şunu da Hıncal Uluç yazmıştır:

'İnsanı dinlendiren derin uykudur. Derin uyudunuz mu hatta üç saat bile yeter insana. Ben Tempur yatak ve yastıklarını keşfedince derin uykuyu yakaladım.'

Mesela şunu da Hıncal Uluç yazmıştır:

“Vallahi iyi para verdim ama değdi. NASA’nın astronotları için ısmarladığı Tempur yatakları, 35 yıldır bel fıtıklı Hıncal’ı kurtardı. Tempur yatakları, dünyada hastane ve otellerin kalite garantisi ve belgesi gibi adeta... Pahalı... Ama bir defa alıyorsunuz. Evladiyelik.”

Neyse... Daha çok örnek var, üstelik hiçbiri bu alıntılar kadar kısa değil. En az yarım gazete sayfası!

Ama yeter sanırım.

Bir kör kuruşçuk bile menfaat sağlamadan... Tamamen yerli ve milli bir markamızı, bir yabancı marka karşısında azıcık öne çıkarmak maksadıyla yazdığım bir yazı dolayısıyla... Beni yayın grubumuzun en tepe yöneticisine şikâyet eden Hıncal Uluç’a sadece tek bir soru sorup bırakacağım:

Yahu Hıncal Uluç! Sen utanıp sıkılmayı ne zaman öğreneceksin?"

Ahmet Hakan'ın "Bir yatak markasına yazdığın destanları ne çabuk unuttun Hıncal Uluç!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz