Ahmet Hakan: Bir dur da cenazeler sayılsın be adam, patladınız mı!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sistem değişikliğini içeren anayasa değişiklik teklifinin Meclis'e sunulduğunu gün düzenlenen Beşiktaş'taki terör eylemleri hakkında "Bir tarafın aklına ilk önce... 'İşte bunlar hep başkanlık sistemini engellemek için' cümlesi geliyor. Öbür tarafın aklına ise ilk önce... 'İşte bunlar hep başkanlık sistemi sevdası yüzünden' cümlesi geliyor. Bir dur da cenazeler sayılsın be adam. Patladınız mı?" diye yazdı. Hem hükümete hem de HDP'ye seslenen Hakan, "'Sorumluluğu üzerime alıyorum ve istifa ediyorum' demesi için ne olması gerekiyor? Ne olunca herhangi bir yetkilimiz böyle diyecek?" derken Meclis'te 3 parti tarafından okunan bildiri hakkında da "Böyle bir bildiriye imzasını atmayan HDP’ye sesleniyorum: Ne var kardeşim bu bildiride sizi rahatsız eden? Açıklayın da bilelim" ifadesini kullandı.

Patlamanın ardından çekilen görüntüler:

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (12 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'Bir dur da cenazeler sayılsın be adam!' başlıklı yazısının bazı bölümleri şöyle:

HENÜZ kanlar yerde...

Henüz cesetler sayılmamış...

Henüz ambulans sesleri susmamış...

Henüz ölü, yaralı sayısı belirsiz...

Henüz şok atlatılmamış...

Henüz herkes kaskatı...

Henüz her şey belirsiz...

*

Durum böyleyken...

*

Bir tarafın aklına ilk önce...

“İşte bunlar hep başkanlık sistemini engellemek için” cümlesi geliyor.

*

Öbür tarafın aklına ise ilk önce...

“İşte bunlar hep başkanlık sistemi sevdası yüzünden” cümlesi geliyor.

*

Bir durun be kardeşim!

Önce insan olun.

Biraz acı duyun.

Azıcık üzülün.

Üzülmeseniz de üzülüyor gibi yapın.

Patladınız mı?

*

Kaçmıyor ya başkanlık sistemi tartışmanız.

Canlı bombanın kendini patlatma anı:

Büyük bir katliamı önleyen kahraman polislerimiz

GÖRÜNTÜLERİ izledim:

- Yer: Beşiktaş.

- Bir canlı bomba kaldırımda yürüyor.

- Şüpheli bir hali var.

- Teyakkuzda olan polisler, canlı bombaya doğru koşuyor.

- İşte tam bu sırada... Canlı bomba kendini patlatıyor.

- Ve kendisine yaklaşan tüm polisler şehit oluyor.

*

Eğer polislerimiz, canları pahasına o canlı bombayı durdurmasaydı...

Çok daha büyük bir katliam yaşanacaktı.

Çünkü uyuşturulmuş alçak, kendisini patlatmak için çok daha büyük bir kalabalıkarıyordu.

*

Canlarını vererek çok daha büyük bir katliamı önleyen kahraman polislerimize rahmet olsun.

Bir patlamada akla ilk gelmesi gereken şeyler

- AİLE üyeleri.

- Akrabalar.

- Arkadaşlar.

- Ölenler.

- Ölenlerin yakınları.

- Yaralılar.

- Yaralıların durumu.

Bir patlamada akla son gelmesi gereken şeyler

- BAŞKANLIK sistemi.

- Siyaset

- Bu iş kime yarar?

- Bu iş kime yaramaz?

- Parti.

- Hükümet.

- Burhan Kuzu’nun aklına ilk gelen şey...

Merak ediyorum

BU ülkede herhangi bir yetkilinin...

“Sorumluluğu üzerime alıyorum ve istifa ediyorum” demesi için ne olması gerekiyor?

Ne olunca herhangi bir yetkilimiz böyle diyecek?

Teröristler ayrım yapmıyor sen niye yapıyorsun?

TERÖRİSTLER, katlettikleri insanlar arasında hiçbir ayrım yapmıyor.

Yozgatlı muhafazakâr polisi de Sinoplu sosyal demokrat Berkay’ı da aynı saldırıda kendisine kurban seçebiliyor.

*

Teröristler katlederken hiçbir ayrım yapmazken...

Biz teröristler karşısında tek yürek olamıyoruz.

*

Bizim esas meselemiz işte budur.

HDP neden imza atmadı

AK Parti, MHP ve CHP teröre karşı bir bildiri yayınladı.

*

Baktım bildiriye...

- Teröre karşı birlik mesajı var.

- Terörün başaramayacağına yönelik inanç var.

- Her türlü terör örgütüne karşı ortak mücadele azmi var.

- Şehitlere rahmet, yaralılara geçmiş olsun dilekleri var.

*

Böyle bir bildiriye imzasını atmayan HDP’ye sesleniyorum:

Ne var kardeşim bu bildiride sizi rahatsız eden?

Açıklayın da bilelim.

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