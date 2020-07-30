Ahmet Hakan: Bir anda eski dönemlerin komplocu Fehmi Koru’suna dönüştüm

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü köşesinde İyi Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförünün karısıyla ilişki yaşadığı iddialarını değerlendirdi.

"Yaptıkları açıklamaları şöyle bir okudum. Bir anda eski dönemlerin komplocu Fehmi Koru’suna dönüştüm. Kafamda yirmi sekiz adet komplo teorisi bir anda uçuşuverdi" diyerek konuyla ilgili komple teorilerini anlatan Hakan, "Politik skandalları işleyen dizi-filmlerin büyük hastasıyımdır. Elmalı skandalı ilaç gibi geldi" dedi.

Hakan şunları kaydetti:

KOMPLO BİR: Söz konusu evlilik, Elmalı Belediye Başkanı tarafından yasak ilişkiyi örtbas etmek için tasarlanmış olabilir. Göz konmuş alımlı kadının işsiz bir gençle evlendirilmesi, işsiz gencin makam şoförü yapılması falan... Bu komployu kışkırtan iki ana dinamik.

KOMPLO İKİ: Alımlı kadın ile işsiz adam, ortak bir komplo kurarlar... Elmalı Belediye Başkanı’nı gözlerine kestirirler. Alımlı kadın, belediye başkanına oltayı atar... Belediye başkanı oltaya gelir... Ve olaylar gelişir. Bu komplonun ana dinamiği ise şantaj...

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