Ahmet Hakan: Bir AK Partili, kaç normal vatandaşa bedel?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Valiliği'nin tartışmalı "Adalet Yürüyüşü" katılım sayısı açıklamasına ilişkin tepki gösterdi. Hakan yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Maltepe'de yaptığı bir mitinge ait gazete manşetini göstererek, "Ya Erdoğan’ın verdiği rakam doğru değil ya da İstanbul Valiliği’nin verdiği rakam doğru değil" dedi. Hakan "kolaya kaçarak" "Bir AK Partili, kaç normal vatandaşa bedel oluyor?" diye sordu.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Erdoğan: Maltepe Meydanı iki milyon insan alabiliyor" başlığıyla yayımlanan (11 Temmuz 2017) yazısının bir kısmı şöyle:

O tarihte başbakanlık koltuğunda oturan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda miting yapmak için ısrar edenlere şöyle sesleniyor:

- Bir Yenikapı var. 1.5 milyon insan alıyor.

- Bir Maltepe var. 2 milyon insan alabiliyor.

- Eğer kendine güveniyorsan git o meydanlarda yap mitingini.

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Erdoğan böyle diyor.

Peki İstanbul Valiliği ne diyor?

Valilik diyor ki:

“Maltepe’deki Adalet Mitingi’ne 175 bin kişi katıldı.”

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Eğer hem Tayyip Erdoğan’ın verdiği rakam hem de İstanbul Valiliği’nin verdiği rakam doğruysa...

“Adalet Mitingi”nde...

Maltepe Meydanı’nın neredeyse 10’da 9’unun boş olması gerekirdi.

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Miting sırasında Maltepe Meydanı’nda böyle devasa bir boşluk oluşmadığına göre...

Ya Erdoğan’ın verdiği rakam doğru değil ya da İstanbul Valiliği’nin verdiği rakam doğru değil.

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Bu durumda...

İstanbul Valiliği, yeni bir açıklama yapmalı.

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Hadi bakalım Sayın Valilik!

“Tayyip Erdoğan’ın verdiği rakam doğru değil” falan diye bir açıklama yapın.

Bekliyoruz.

BİR AK PARTİLİ KAÇ NORMAL VATANDAŞA BEDELDİR?

4 Ağustos 2014’te...

Sabah gazetesi manşet atmış:

“2.5 milyon kişi” diye...

*

Durum şu yani:

- Yer: Adalet Mitingi’nin yapıldığı Maltepe Meydanı...

- Miting: Erdoğan’ın mitingi...

- Katılımcı sayısı: 2.5 milyon.

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Erdoğan’ın mitinginin fotoğrafına bakıyoruz:

Adalet Mitingi fotoğrafından pek de farklı değil gibi.

*

Bu durumda soralım:

Erdoğan’ın mitingine katılan sayısı 2.5 milyonken... Adalet Mitingi’ne katılan sayısı 175

bin ise...

Bir AK Partili, kaç normal vatandaşa bedel oluyor?

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Çok pardon.

İmam hatipte benim matematiğim iyi değildi de...

O yüzden böyle soru formatına yaslanarak kolaycılığa kaçtım.

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