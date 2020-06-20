Ahmet Hakan: Binali Yıldırım makam arzusuyla yanıp tutuşmuyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Meclis Başkanlığı seçiminde adı geçmesinin ardından "Aday değilim" açıklamasında bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım'la ilgili yazdı. "Binali Yıldırım makam arzusuyla yanıp tutuşmuyor" diyen Hakan, "Hâlâ hizmet edemez mi? Tabii ki edebilir. Bu olgunluğunu çok ama çok takdir ettim Binali Yıldırım’ın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hakan, millî güreşçi Hamza Yerlikaya’nın Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’na getirilmesini eleştiren muhalefete tepki gösteren AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı'nın, "Hamza Yerlikaya’nın atanmasından rahatsızlık duyuyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım" sözlerini değerlendirdi. Hakan, "Ne kadar kötü bir savunma!Hamza Yerlikaya’yı böyle savunacağına hiç savunmasa daha iyiydi. Ama Hamza Yerlikaya’nın atandığı makam için uygun olup olmadığını sorgulamak, vatan hainliği değildir" eleştirisi getirdi.

Hakan, "Hamza Yerlikaya’yı bu şekilde savunan AK Partili Adana Milletvekili Tamer Dağlı, bilsin ki Hamza Yerlikaya’ya hiç de iyilik yapmış olmadı" görüşünü ifade etti.

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