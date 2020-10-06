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Ahmet Hakan: Beni Türk aşısına emanet ediniz

06 Ekim 2020 07:32

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye'deki Koronavirüs'e karşı aşı çalışmalarına değinerek, "Beni Türk aşısına emanet ediniz" düşüncesini dile getirdi. 

Hakan, "13 aşı çalışması yapılıyormuş Türkiye’de...Bir tanesinde ciddi bir aşama kaydedilmiş.
Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi’nin desteklediği Prof. Aykut Özdarendeli Hoca’nın yürüttüğü çalışmada, hayvan çalışması aşaması başarıyla geride bırakılmış... İnsan çalışması safhasına gelinmiş... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği bu müjdeyi büyük bir sevinçle karşılıyor ve 'Beni Türk aşısına emanet ediniz' diyorum." ifadesini kullandı. 

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