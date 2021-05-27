Ahmet Hakan: Süleyman Soylu, ekranda yönetilmesi çok zor ama çok zor bir konuk

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün "Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a sahip çıkan konuşmasından sonra kuliste duyduklarının çöpe gittiğini" söyledi. Hakan, ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HaberTürk TV'de çıktığı yayın tartışılmaya devam ederken, "Süleyman Soylu, ekranda yönetilmesi çok zor ama çok zor bir konuk" dedi.

Hakan, "Benim son 15 günüm neredeyse bu türden kulis bilgileri ve analizleri işitmekle geçti. Kulislere daldım. İşitmediğim dedikodu, işitmediğim senaryo, işitmediğim rivayet kalmadı. Ve fakat... Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’a sahip çıkan konuşmasından sonra... İşittiklerimin tümü bir anda çöp oluverdi. Birden aklım başıma geldi. 'Ben kulislere dalmayı hiç sevmezdim, bekleyip görmeyi tercih ederdim, nasıl oldu da kapıldım bu rüzgâra, kulislerde vakit geçireceğime oturup bir sezonluk Homeland izlerdim' falan diyerek dövündüm. Son kararım şudur: Ben artık eski ben olacağım ve bundan sonra asla kulislere dalmayacağım" ifadelerini kullandı.

Hakan, ayrıca "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ekranda birkaç kez konuk ettim. Dikkatler kendisine bu denli çevrilmediği zamanlarda konuk olmuştu bizim programa. Her programdan sonra ulaştığım kanaat şu oldu: Süleyman Soylu, ekranda yönetilmesi çok zor ama çok zor bir konuk. Süleyman Soylu, ekranda genellikle... Kendi gündemini ısrarla takip eder. Mesajlarını vermenin peşindedir. Sürekli soruların ötesine geçer. İstediği temayı istediği sürede anlatmaya çalışır. Araya girmelere genellikle pek izin vermez. Araya girilse de ustalıkla savuşturur... Moderatörler için de soru soran gazeteciler için de zor bir konuktur yani. Bu Süleyman Soylu’nun tarzıdır. Kolay zamanlarda da böyledir. Zor zamanlarda da böyledir. Soylu’nun son TV performansını analiz edenler, bunu gözden ırak tutmamalı" düşüncesini dile getirdi.

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