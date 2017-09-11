Ahmet Hakan: Be Amerikalı Mücahit, tetikçi Cem Küçük bile bunun 'kuyruklu yalan' olduğunu söylemişti!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 2001 yılında yaşanan kriz sırasında batan ve TMSF’ye devrinin engellenmesi dolayısıyla mudilerinin 16 yıldır ödeme alamadığı İhlas Finans Bankası'nın sahibi Mücahit Ören'in "Doğan Grubu'nu 'FETÖ' kurtardı" iddiasına yanıt verdi. Konuya ilişkin olarak Türkiye yazarı Cem Küçük'ün ifadelerini hatırlatan Hakan, "Bak, senin beslediğin raconcu tetikçi bile 'Doğan’a cezayı verenler FETÖ’cü' diyor Amerikalı Mücahit. Allah’tan korkmuyorsun, onu anladık da, kuldan da mı utanmıyorsun?" diye sordu.

Hakan ayrıca, Doğan Medya Grubu'na kesilen vergi cezasını imzalayan 11 maliyecinin de 'FETÖ'den ihraç edildiğini söyledi.

Ahmet Hakan'ın "Al sana müfredat" başlığıyla yayımlanan (11 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İftiranı kafana çarpıyorum Amerikalı Mücahit!

“Bir elin yağda, bir elin balda yaşıyorsun... Bodrum’un en lüks villalarında keyif çatıyorsun... Ama İhlas Finans mağdurlarının üç kuruş parasını ödemiyorsun”dedik diye...

Hangi iftirayı atacağını, hangi yalanı uyduracağını şaşırdın be Amerikalı Mücahit!

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Yeni iftiran, yeni yalanın şu:

“Doğan Grubu’nu FETÖ kurtardı.”

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İyi ama Amerikalı Mücahit, bugünlerde senin kucağında tetikçilik yapan C. Küçükadlı şahıs bile bunun “kuyruklu yalan” olduğunu yazmıştı.

Dediği şuydu:

“Aydın Doğan’a Fetullahçı müfettişler cezayı kesti. Dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan bu cezayı adil bulmadı. Tayyip Erdoğan ‘Haksızlık yapmayın’ dedi.” (2 Eylül 2015... Star gazetesi)

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Bak, senin beslediğin raconcu tetikçi bile...

“Doğan’a cezayı verenler FETÖ’cü”diyor Amerikalı Mücahit!

Allah’tan korkmuyorsun, onu anladık da, kuldan da mı utanmıyorsun?

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Amerikalı Mücahit!

Bak, şimdi de sana Doğan Grubu’na kesilen vergi cezasının altında imzası bulunan 11 maliyecinin durumunu tek tek anlatıyorum:

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- Metin Ölçek: FETÖ’den atıldı.

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- Umut Mengüverdi: FETÖ’den atıldı.

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- Ahmet Turan Bahşi: FETÖ’den atıldı.

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- Harun Naci Özbek: FETÖ’den işten atıldı.

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- Fatih Kızlltepe: FETÖ’den atıldı. Hakkında gözaltı kararı verildi.

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- Ümif Ayfet: FETÖ’den atıldı.

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- Fatih Rüştü Özbek: FETÖ’den atıldı.

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- Mustafa Güneş: FETÖ’den atıldı. Şimdi firari...

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- Ahmet Özbek: FETÖ’den atıldı.

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- Hasan Kurnaz: FETÖ’den atıldı. Hakkında gözaltı kararı verildi.

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- Beytullah Yurttutan: 15 Temmuz’dan hemen önce kendi isteğiyle görevden ayrıldı.

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Demek ki neymiş Amerikalı müfteri Mücahit!

Doğan’ı vergi cezasıyla susturmaya çalışan FETÖ terör örgütüymüş.

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Yahu Amerikalı Mücahit...

İftira atmak için uğraştığın kadar, gariban insanların gasp ettiğin paralarını ödemek için uğraşsan...

İnan daha az enerji harcarsın.