Ahmet Hakan: Bazı fotoğraflar insanın peşini hiç bırakmaz, bu da onlardan biri

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in PKK lideri Abdullah Öcalan ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak "Bazı fotoğraflar insanın peşini hiç bırakmaz. Doğu Perinçek’in bu fotoğrafı, işte o tür fotoğraflardan" dedi.

Söz konusu görüşme, Vatan Partisi'nde "Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan'la neden görüştü?" başlığıyla yayımlanan yazıda şöyle anlatılıyor:

"Perinçek, 1989 Ekim ayında ve 1991 Nisan ayında Abdullah Öcalan ile iki kez görüştü. Perinçek, o zaman Vatan Partisi Genel Başkanı değil, 2000’e Doğru dergisinin Genel Yayın Yönetmeni idi. Türkiye’nin hemen hemen bütün önde gelen gazetecileri, Güneri Cıvaoğlu, Fatih Altaylı, Hasan Cemal, Mehmet Ali Birand, Cengiz Çandar ve diğerleri de, Apo ile görüşmeler yaptılar. En son MİT Müsteşarı Emre Taner’in Apo ile görüşmesi basına yansıdı (Hürriyet, ….2005).

"Sistemin istihbarat servislerinin ve gazetecilerinin Apo ile görüşmesine ses çıkaran yok. Ama Batı işbirlikçisi sistemin denetimi dışında, Türkiye için, Türkiye halkı için, görüşme yapılınca, yıllardır sistemin bütün güçleri seferber edilerek kapsamlı bir propaganda kampanyası yürütülüyor. Görülüyor ki, bir tek Doğu Perinçek’in görüşmesi, ABD merkezli sistemi rahatsız etmiş. SüperNATO merkezli psikolojik savaşın boyutları, Doğu Perinçek’in mücadelesinin etkisini ve büyüklüğünü gösterir."

Ahmet Hakan'ın "Adalet Yürüyüşü’nün fena hırpaladığı isimler" başlığıyla yayımlanan (7 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Doğu Perinçek'in peşini bırakmayan fotoğraflar

Bazı fotoğraflar vardır, adamın yakasını hiç bırakmaz.

Doğu Perinçek’in bu fotoğrafı, işte o tür fotoğraflardan.

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Doğu Perinçek...

Ne zaman kafayı kaldırsa, ne zaman aykırı bir çıkış yapsa, ne zaman kızdırsa, ne zaman gündem olsa, ne zaman rahatsız edici açıklamalar yapsa...

İşte bu fotoğraf derhal tozlu raflardan indirilir.

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Bakın:

En son CHP’yi HDP üzerinden vurmaya çalışması üzerine...

Yine aynı şey oldu.

Doğu Perinçek’in PKK kampında Öcalan’la birlikte çekildiği fotoğraf yeniden gündeme sürüldü.

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Anlaşılan şu ki:

Bu fotoğraf karesi, Perinçek’in peşini bırakmayacak.

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Tabii bir de şu var:

Bu öyle kuvvetli ve öyle sansasyonel bir fotoğraf ki...

Adamın peşini kolay bırakmaz.