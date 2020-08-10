Ahmet Hakan: Başörtüsünden vazgeçenler varmış

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Geçen yıl da çıkmıştı böyle bir şayia. Güya başlarını örten bazı kadınlar, artık örtmemeye karar vermişler ve başlarını açmışlar. Güya diyorum, çünkü elde tek bir veri bile yok." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Kaç kadın böyle bir karar vermiş? Bu kararlarını neye dayandırıyorlarmış? Bilmiyoruz. Bilmemiz de mümkün değil. Çünkü bu konuda yapılmış en minik bir araştırma bile yok. Peki ne var? Sadece dedikodu var." görüşünü savundu.

Hakan, "Böyle bir şayia karşısında iki tür tutum alınıyor: Bir: Ya acayip seviniliyor. İki: Ya da üzüntüden ağlanıyor. Benim tutumum ise şöyle: Başörtüsü takmak ya da başörtüsünü çıkarmak, bireylerin verebileceği kararlardır. Kişilerin verdiği bu tür kararlar karşısında ne sevinirim ne üzülürüm. Sadece saygı duyarım. Ben sadece işin şu kısmında devreye girebilirim: Başörtüsü takana ya da başörtüsünü çıkarana zorla müdahale edilirse... Yani bir zorlama, bir yasak, bir hoyratlık söz konusu olursa... Ötesi bireysel inanç alanıdır. Beni ilgilendirmez." ifadesini kullandı.

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Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan dünkü yazısında, "Yasakların hepsi aşıldı. Şimdi başka sorunlarla boğuşuyoruz: Bir yandan eğitim sistemimiz zihnen sömürgeleştiriyor çocuklarımızı, öte yandansa İHL’lerde deizm dalgası sanıldığından da hızlı yayılıyor! Çok tehlikeli bir süreç bu." diye yazmıştı.

TIKLAYIN | Yeni Şafak yazarı Kaplan: Başörtüsü yasağını kaldırdık ama şimdi başörtüsünü atmaya başladık, imam hatiplerde deizm sanıldığından hızlı yayılıyor!