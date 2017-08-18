Ahmet Hakan: Başbakan, Zaman'ın başyazarı gibi konuşuyor; galiba metal yorgunluğu başladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Darbeciler, Balyozcular, Ergenekoncular sırasını savdı, bu sefer FETÖ'cülere görevi devretti" ifadesiyle ilgili olarak "Ülkenin başbakanı Zaman gazetesinin başyazarı gibi konuşuyor" dedi. Hakan, Yıldırım'a yönelik olarak "Galiba sizde metal yorgunluğu başladı.Tatile falan mı çıksanız?" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Yoksa metal yorgunu mu oldunuz Binali Bey?" başlığıyla yayımlanan (18 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü:

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Şu işe bakın hele!

Yıl olmuş 2017...

Ve ülkemizin başbakanı Binali Yıldırım, resmen ve alenen “Zaman gazetesi başyazarı” gibi konuşuyor.

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Binali Bey...

- Sanki Ergenekon’un, Balyoz’un en başından en sonuna kadar FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkmamış gibi...

- Sanki başta Zekeriya Öz olmak üzere bu soruşturmaları yürüten tüm savcı ve polislerin FETÖ’cü oldukları ortaya çıkmamış gibi...

- Sanki Ergenekon’la, Balyoz’la Türk Silahlı Kuvvetleri’nde FETÖ’cülere yer açıldığı ortaya çıkmamış gibi...

Hâlâ Ergenekon diyor, hâlâ Balyoz diyor.

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Ama aynı Binali Bey’e...

“Madem FETÖ’cü polis ve savcıların yürüttükleri Ergenekon ve Balyoz operasyonları gerçek... O zaman aynı FETÖ’cü polis ve savcıların yürüttükleri 17/25 Aralık operasyonları için ne diyeceksiniz?” diye sorsak...

Verecek cevap bulamaz.

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Binali Bey... Binali Bey...

Galiba sizde metal yorgunluğu başladı.

Tatile falan mı çıksanız?

Parti kurmak isteyenlere tavsiyeler

- Partinize gelmeyecek isimleri, “partimize gelecek” diye lanse etmekten vazgeçin... Yalanlandıkça cilanız silinir.

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- “Kurduk, kuruyoruz” falan diye konuyu uzatmayın. Burası Türkiye... Kervan yolda düzülür.

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- Elitleri falan bir tarafa bırakın... Gösterişinizi bile ahaliyle yapın.

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- Meydan okumadan, ezber bozmadan, dikkat çekmeden, fark yaratmadan... Hiçbir şey yapamazsınız.

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- Medyadan medet ummayın... Hatta mümkünse anti-medya olun.

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- Amerika, Almanya, İngiltere falan... Alayını bir tarafa bırakın...

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- Sağlam partide sağlam teşkilat olur... Önceliğinizi teşkilatlara verin.

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- Adı büyük kendi küçük eski siyasetçileri bir tarafa bırakın... Kelin merhemi olayını unutmayın.