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Ahmet Hakan: Bakalım bir sonraki referandumda ne yapacaklar?

"Bu kez kimin fotoğrafını koyacaklar?"

08 Nisan 2017 13:32

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 2010 yılında yapılan halk oylaması öncesi "Tarafsız ve bağımsız yargı için 'evet' diyorum" propogandası yapıldığını hatırlatarak "16 Nisan 2017 referandumunda şöyle diyorlar: 'Bağımsız ve Tarafsız Yargı İçin Tüm Kalbimle EVET diyorum.' Bakalım bir sonraki referandumda ne yapacaklar? Önce tarafsız kelimesini mi yoksa bağımsız kelimesini mi yazacaklar?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "ABD, Suriye’yi vurunca şu beş tuhaf şey oldu" başlığıyla yayımlanan (8 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bakalım bir sonrakinde ne diyecekler

2010 referandumunda şöyle demişlerdi:

“Tarafsız ve Bağımsız Yargı İçin EVET diyorum.”

*

16 Nisan 2017 referandumunda şöyle diyorlar:

“Bağımsız ve Tarafsız Yargı İçin Tüm Kalbimle EVET diyorum.”

*

Bakalım bir sonraki referandumda ne yapacaklar?

- Önce tarafsız kelimesini mi yoksa bağımsız kelimesini mi yazacaklar?

- “Tüm kalbimle” yerine “Tüm ruhumla” mı yazacaklar?

- Bu kez kimin fotoğrafını koyacaklar?

Bakalım... Bakalım... Bakalım...

 

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