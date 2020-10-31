Ahmet Hakan: Bahadır Erdem, Meral Akşener'in yeni baş ağrısı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parlak gördüğü herhangi bir ismi, önünü arkasını hiç yoklamadan partisine alıp hemen 'genel başkan yardımcısı' yaptığını söyledi. İyi Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı ve İyi Parti GİK üyesi olan Bahadır Erdem'in Akşener'in yeni baş ağrısı olduğunu ifade etti.

Hakan, "Bahadır Erdem’in Apo’lu, Leyla Zana’lı, Fetullah’lı tweet’leri döküldü ortaya. Ve İyi Parti ile Meral Akşener’in yine başı ağrımakta" ifadelerini kullandı.

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