Ahmet Hakan: Babacan’ı altılıdan atacaklar madam

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, DEVA lideri Ali Babacan'ın aykırı söylemlerde bulunduğunu belirterek, "Babacan’ı altılıdan atacaklar madam" diye yazdı.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ali Babacan, birkaç gündür aykırı aykırı gidiyor. Önce Kılıçdaroğlu’nun 'Suriyelileri iktidara geldiğim ilk gün göndereceğim' açıklamasına karşı... Gurur verici bir devamlılık 'Gönderemezsiniz efendim. Palavra bu' türünden sözler söyledi. CHP’liler başladılar homurdanmaya. 'Oyunun ölçüsüne bakmadan ne diyor bu?' falan diyerek. Sonra? 'Ergenekon’da, Balyoz’da herkes masum değil. FETÖ yargıladı diye masum mu diyeceğiz?' diye birmesele attı ortaya Babacan. Bu sefer de Ergenekon, Balyoz mağdurları çok da haklı olarak kaşlarını çattılar.

Böyle giderse Ali Babacan’ın altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor. Altılı, beşli olur mu? Beşli olunca 'beşli çete' nitelemesi akla gelir mi? Bu nedenle Haydar Baş’ın oğlunu aralarına alıp yeniden altılı olurlar mı? Sorular, sorular, sorular."

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