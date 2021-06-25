Ahmet Hakan: "Aziz Yıldırım tarzı polemik" diye bir şey var; insan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği

Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısına ilişkin olarak “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği. Basit, sade ve anlaşılır olmayı başarıyor. Futbola ilgi duymayanların bile ilgisini çekiyor. Ali Koç’un işi zor yani" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında söylediklerini değerlendiren Hakan, "Kaosa pek de mütevazı olmayan bir katkı... Çarşıyı karıştırmak istedi galiba. Ve başardı da!

-İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.

- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”

- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.

Basit, sade ve anlaşılır olmayı başarıyor. Futbola ilgi duymayanların bile ilgisini çekiyor. Ali Koç’un işi zor yani.

- Başarısızlıktan öyle memnun bir portre çizdi ki... Başarılı olunsaydı, bundan derin bir haz duymayacağına bahse girebilirim.

- Çok özlemiş konuşulmayı... Çok özlemiş polemikleri... Çok özlemiş tartışmaların göbeğinde olmayı... Kesin. Net.

Öyle ağır konuştu ki... “İçeriden” mi eleştiriyor, “dışarıdan” mı eleştiriyor, belli değil. En büyük falsosu da bu" dedi.

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