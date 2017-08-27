Ahmet Hakan: Atleti ilk üç gün ben de destekledim...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 gün süren "adalet yürüyüşü" sırasında çekildiği "atletli" fotoğrafıyla ilgili olarak "İlk üç gün ben de destekledim" dedi. Hakan, sözlerinin devamında "Ne zaman ki CHP’liler, şu fotoğrafta olduğu gibi, atletleriyle direnişe geçtiler. Ben de işte o zaman 'Yetti gayri' dedim" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanması sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan "adalet yürüyüşü" 25 gün sürmüştü. 432 kilometre yol katedilen yürüyüşün ardından Maltepe Meydanı'nda "Büyük Adalet Mitingi" düzenlenmişti. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş sırasında kamuoyuna yansımayan görüntüleri, Hürriyet foto muhabiri Selahattin Sönmez tarafından bir albüm kitapta toplanmıştı.

432 kilometre, yüz binlerce adım, 209 kare: Adalet Yürüyüşü, Kılıçdaroğlu’ndan özel fotoğraflarla kitap oldu

Ahmet Hakan'ın "Malazgirt, Taarruz... Alparslan, Atatürk..." başlığıyla yayımlanan (27 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- MALAZGİRT: Anadolu’ya girerken açtığımız ilk kapıdır.

- BÜYÜK TAARRUZ: Anadolu’da kalırken kapattığımız son kapıdır.

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- ALPARSLAN: İlk dayanak noktamızdır.

- ATATÜRK: Son dayanak noktamızdır.

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- MALAZGİRT: Anadolu’nun vatan haline gelmesinin ilk büyük adımıdır.

- BÜYÜK TAARRUZ: Anadolu’nun vatan olarak kalmasının son büyük adımıdır.

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- ALPARSLAN: Anadolu’nun kapısını hepimize açmıştır.

- ATATÜRK: Anadolu’nun kapısını düşmanlara kapatmıştır.

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- MALAZGİRT: Doğu Roma’nın tükendiği yerdir.

- BÜYÜK TAARRUZ: Batılı emperyalistlerin tükendiği gündür.

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- ALPARSLAN: Bu toprakların kurucu ilk babasıdır.

- ATATÜRK: Bu toprakların kurucu son babasıdır.

Hezimetlerimizi de unutmayalım

Malazgirt’i, Büyük Taarruz’u, İstanbul’un Fethi’ni, Mohaç’ı, Preveze’yi, Niğbolu’yu, Plevne’deki direniş azmini falan unutmayalım, analım, hep analım.

Ama hezimetlerimizi de unutmayalım.

Niye çöktük, nasıl geri kaldık, ne oldu da eridik, nasıl oldu da küçüldük, ne yaptık da başaramadık falan...

Bunlar üzerinde de kafa yoralım.

*

Yoksa durumumuz kafasına huni geçirip... “Ver mehteri ver” diyen ekran delisine döner.

Atleti ilk üç gün ben de destekledim

Atlet olayını ilk üç gün ben de destekledim.

Fakat ne zaman ki...

CHP’liler, şu fotoğrafta olduğu gibi, atletleriyle direnişe geçtiler.

Ben de işte o zaman...

“Yetti gayri” dedim.

Erdoğan, Akşener'i hedef alır mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasette ikili bir yapı istiyor:

- AK Parti ve CHP...

- Erdoğan ve Kılıçdaroğlu...

Böyle bir siyasi yapı içinde yüzde 50 artı 1’e çok rahat ulaşacağını düşünüyor.

*

İşte tam da bu nedenle...

Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu’na çatarken...

Yavaştan kafayı çıkarmaya başlayan Meral Akşener’in M’sinden bile söz etmemeye özen gösteriyor.

*

Biliyorum.

Henüz çok erken...

Ama ben yine de iddiamı seslendirmek istiyorum:

*

Eğer Meral Akşener, Tayyip Erdoğan’ın yeni bir taktik geliştirmesine yol açacak denli önemli bir ivme yakalayamazsa...

Erdoğan “Kılıçdaroğlu da Kılıçdaroğlu” demeye devam eder.