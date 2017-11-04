Ahmet Hakan: Atatürk’ün anasına hakaret ettiğinde 'şak' diye yırtıyorsun, adın Enis Berberoğlu ve CHP'li isen...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atatürk'e hakaret eden Hasan Akar'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Hakan, "Hasan Akar diye bir adam... Atatürk’ün annesine ağza alınmayacak iftiralar attı mı? Kimse duymadan etmeden süreç tamamlanmış ve Hasan Akar, 6 Ekim tarihinde tahliye bile edilmiş! Atatürk’ün anasına hakaret ettiğinde...İşte böyle “şak” diye yırtıyorsun. Buna mukabil... Adın Enis Berberoğlu ise... Ve CHP milletvekili isen... Hakkında verilen mahkeme kararı, üst mahkeme tarafından bozulmuş olsa da... Tutuklu olarak cezaevinde kalmaya aynen devam ediyorsun" dedi.

Hakan'ın "Atatürk’ün anasına hakaret ettin mi işte böyle yırtarsın" başlığıyla (4 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hasan Akar diye bir adam...

- Atatürk’ün annesine ağza alınmayacak iftiralar attı mı? Attı.

- Atatürk’ün kişiliğine en ağır biçimde saldırdı mı? Saldırdı.

- Bütün bunları internetten yaydı mı? Yaydı.

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Sonuçta...

Mahkeme adamı cezalandırdı.

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Fakat İstinaf Mahkemesi, bin türlü bahaneyi peş peşe sıralayarak ve Atatürk’ün anasına demedik laf bırakmayan Hasan Akar’a olağanüstü şefkat göstererek...

Hakkında verilen cezayı bozup adama tahliye kararı verdi.

*

Hatta ve hatta...

Kimse duymadan etmeden süreç tamamlanmış ve Hasan Akar, 6 Ekim tarihinde tahliye bile edilmiş!

*

Atatürk’ün anasına hakaret ettiğinde...

İşte böyle “şak” diye yırtıyorsun.

*

Buna mukabil...

Adın Enis Berberoğlu ise...

Ve CHP milletvekili isen...

Hakkında verilen mahkeme kararı, üst mahkeme tarafından bozulmuş olsa da...

Tutuklu olarak cezaevinde kalmaya aynen devam ediyorsun.

*

Böyle bir Türkiye’ye kaç çocuk getirirsiniz a dostlar!