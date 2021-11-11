Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümünde kaleme aldığı yazısında, "Ahmet Hakan: Atatürk, artık tartışmasız biçimde bu ülkenin taşıyıcı ve birleştirici kolonu haline gelmiştir. Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz. Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz. Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz. Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.

Böyle bir anma... Anmaların en güzelidir, en şahanesidir, en etkileyicisidir, en görkemlisidir, en anlamlısıdır, en kutlusudur. Bu tür bir anmadan tek bir sonuç çıkar. O da şudur: Atatürk, artık tartışmasız biçimde bu ülkenin taşıyıcı ve birleştirici kolonu haline gelmiştir." düşüncesini dile getirdi.

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