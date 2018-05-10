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Ahmet Hakan: Artık muhalefet iktidarı peşinden sürüklüyor

"Muhalefet uçuşta"

10 Mayıs 2018 12:07

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Milletim 'Tamam' derse çekilirim" sözleri sonrası başlayan 'Tamam' kampanyasını değerlendirdi. Hakan, sosyal medyada 'Tamam'dan sonra iktidara yakın ve bot hesaplardan atılan 'Devam' mesajlarının "muhalefet iktidarı peşinden sürüklediği" anlamı taşıdığını söyledi.

Hakan'ın "Erdoğan ne yapar? İnce’nin durumu ne? Peki ya Akşener?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

- “DEVAM” için: Bu zamana kadar gündemin seyrini yönlendirme inisiyatifi, hep iktidar cephesinin elindeydi. Fakat iktidar cephesi, muhalefetin başlattığı “Tamam” kampanyasına karşı başlattığı “Devam” kampanyasıyla bu algıyı yıktı. Yeni algı şu: İktidar muhalefeti peşinden sürüklemiyor, muhalefet iktidarı peşinden sürüklüyor!

*

- “TAMAM” İÇİN: Bu kampanya tuttu. Gerçekten de tuttu. Ve bu durum muhalefete büyük moral aşıladı. Muhalefet uçuyor, muhalefet uçuşta! Ama unutulmasın ki Türkiye, Twitter’dan ibaret değil. Hatta bazen Twitter, çok yanıltıcı bile olabiliyor. Yani tıklamak yetmez, emek harcamak şart. Yoksa hayal kırıklığı kaçınılmaz olur!

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