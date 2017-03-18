Ahmet Hakan: Arınç-Gökçek kapışmasına üç tezle noktayı koyuyorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "FETÖ, Gezi'den sonra Bülent Arınç'ı başbakan yapacaktı" iddiası üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin olarak üç tez ortaya koydu. Tezlerini sıralarken, "FETÖ’cü çete, başbakan adayı olarak Bülent Arınç’ı belirlemiş olabilir. Yalan değildir bu" diyen Hakan, "Bülent Arınç’ın bundan haberi yoktur. Arınç bu türden kirli ilişkilere girecek bir insan değildir. Melih Gökçek ile Bülent Arınç arasında husumet olmasa... Melih Gökçek, Bülent Arınç ismini asla ortaya atmazdı" ifadesini kullandı.

17-25 Aralık operasyonları öncesi Fethullah Gülen cemaatinin sözcüsü olarak anılan, ancak daha sonra iktidardan yana tavır koyan Star yazarı Hüseyin Gülerce, "Sayın Arınç Başbakanlığından haberdar mıydı? Daha sonraları Arınç’ın Sayın Erdoğan’a açıktan tavır koyması, FETÖ davaları için, 'Paralel ile mücadele kapsamında açılan o kadar çok dava var ki üstüme cübbeyi tekrar geçirmek istiyorum' demesi o ihtimali akla getirebilir" görüşünü öne sürmüştü.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te kaleme aldığı bugünkü (18 Mart 2017) yazısından bazı bölümler şöyle:

Olan biteni basitçe anlatayım:

*

FETÖ’cü çete, Tayyip Erdoğan’ı alaşağı etmek için elinden geleni yaparken...

Kendilerine münasip bir başbakan adayı arıyorlar.

Kafalarındaki isim Bülent Arınç... [Arınç/Gökçek kapışmasına üç tezle noktayı koyuyorum]

Kafalarındaki bu ismi de...

Hüseyin Gülerce’ye söylüyorlar.

*

Bir dakika!



Bana söylemiyorlar, başkasına söylemiyorlar.

Hüseyin Gülerce’ye söylüyorlar.

Neyse... Neyse...

Burayı geçelim.

*

Hüseyin Gülerce de...

O ismi Melih Gökçek’in kulağına fısıldıyor.

Melih Gökçek bu...

Durur mu?

O da “parsel parsel” mevzusundan beri zaten kıl olduğu Bülent Arınç’ın ismini kamuoyuna açıklıyor.

“FETÖ’nün başbakan adayı Arınç’tı” diyor.

*

Hikâye bu.

*

Gelin, şimdi bu şamataya şu üç tezle “paydos” diyelim:

*

- TEZ BİR: FETÖ’cü çete, başbakan adayı olarak Bülent Arınç’ı belirlemiş olabilir. Yalan değildir bu.

*

- TEZ İKİ: Bülent Arınç’ın bundan haberi yoktur. Arınç bu türden kirli ilişkilere girecek bir insan değildir.

*

- TEZ ÜÇ: Melih Gökçek ile Bülent Arınç arasında husumet olmasa... Melih Gökçek, Bülent Arınç ismini asla ortaya atmazdı.

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