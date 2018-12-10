Ahmet Hakan: Anlı şanlı bir AK Partili, "Mehmet Özhaseki yanlış aday" dedi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel seçim için AKP'nin Ankara adayı olan Mehmet Özhaseki hakkında "Anlı şanlı bir AK Partili" dediği ismin görüşlerini aktardı. Buna göre "Anlı şanlı bir AK Partili, Mehmet Özhaseki yanlış aday. Özhaseki’yle kaybedebiliriz" dedi.

Hakan, "Diyanet İşleri Başkanı’ndan bir talebim daha var" başlığıyla (10 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Anlı şanlı bir CHP’liden işittim.

Dediği şu: “İzmir çantada keklik değil, İzmir’i kaybedebiliriz.”

*

Anlı şanlı bir AK Partiliden işittim.

Dediği şu: “Mehmet Özhaseki yanlış aday. Özhaseki’yle kaybedebiliriz.”

*

Anlı şanlı bir MHP’liden işittim.

Dediği şu: “En iyisini biz yaptık. Kazansak da kaybetsek de kazançlıyız.”

*

Anlı şanlı bir İYİ Partiliden işittim.

Dediği şu: “Bu bizim beka seçimimiz, sonuçlar geleceğimizi belirleyecek.”

Yazının tamamı için tıklayın