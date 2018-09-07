Ahmet Hakan: Andımız'ın okutulmasını Kuzey Kore buluyorum

2013'te kaldırılan Andımız uygulamasının tekrar okunması yeniden gündemde. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan "Andımız' okullarda yeniden okutulmalı mı?" sorusunu yönelterek konuyu köşesinde değerlendirdi. Andımız meselesini samimiyetle yorumladığını yazan Hakan, "Her sabah okullarımızda minicik çocukları hazır ola geçirip yeminler ettirilmesini, antlar içirilmesini falan fazlasıyla Kuzey Kore buluyorum" dedi.

"Fakat bütün bunlara rağmen..."

Andın Atatürk ve kurucu değerlere fayda sağlamadığını belirten yazar Hakan'ın ifadeleri şöyle:

"Biraz geç de olsa Atatürk’ün kadrini kıymetini anlamış biriyim.

Cumhuriyet’i yürekten destekliyorum.

Millet bilincine sahip olmamız gerektiğine inanıyorum.

Atatürk’ün yüz yıl önceden yüz yıl sonrayı görebildiğinin farkındayım.

Özgürlükçü laikliğin önemini kavramış durumdayım.

Kısacası kurucu değerlerimizle tam bir mutabakat içindeyim.

Fakat bütün bunlara rağmen...

Her sabah okullarımızda minicik çocukları hazır ola geçirip yeminler ettirilmesini, antlar içirilmesini falan fazlasıyla Kuzey

Kore buluyorum.

Ettirilen bu yeminin, içirilen bu andın Atatürk’e de kurucu değerlerimize de hiçbir fayda sağlamadığını, sağlamayacağını düşünüyorum.

Darılmaca, gücenmece, kızmaca falan yok.

Samimiyetle ne düşünüyorsam onu yazdım vallaha!"

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