Ahmet Hakan: "Andımız" meselesi siyaseti çarptı, siyasi pozisyonları allak bullak etti

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Türkiye’nin gündeminde şu anda üç konu var: Bir: HDP için açılan kapatma davası. İki: Ömer Faruk Gergerlioğlu olayı. Üç: Andımız meselesi. Peki bu üç gündemden hangisi... Siyaseti çarptı? Siyasi pozisyonları allak bullak etti? Net cevap veriyorum: Andımız!" görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "MHP Lideri Bahçeli’nin dediği gibi Andımız, resmen pimi çekilen bomba tesiri yaptı siyasette: Millet ittifakının olası paydaşlarından Babacan ve Davutoğlu’na neredeyse 'İttifak dışısın' denecek bir durum oluştu. Cumhur ittifakında AK Parti konuya hiç girmezken MHP gürül gürül girdi. Bunlar su yüzüne çıkanlar. Bir de çıkmayanlar var. Konuyu yorumlamayanlar, es geçenler, ölü taklidi yapanlar falan. Sihirli, tuhaf, acayip bir şey var 'Andımız’da. Çarpıyor resmen!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, okullarda öğrenci andının okunmasını sona erdiren MEB yönetmeliğini iptal eden Danıştay 8. Dairesi'nin kararını bozdu. Bu karar sonrası okullarda artık andımız okunmayacak.