Ahmet Hakan: Almanya’da futbolun başlamasını sevinçle karşılayanlar, Türkiye’de futbolun başlayacak olmasını lanetliyor

Futbolculardaki ve spor kulüplerindeki Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı tartışılmaya devam ediyor. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan tartışmaya ilişkin, "Almanya’da futbolun başlamasını sevinçle, heyecanla, alkışla karşılayanlara bakıyoruz. Ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar: Türkiye’de futbolun başlayacak olmasını lanetliyorlar. Ne oluyor ya? Ne iş?" yorumunu yaptı.

Almanya ve Türkiye'nin Koronavirüs verilerinin karşılaştıran Hakan, "Almanya ile Türkiye’nin korona durumuna şöyle bir bakalım: Milyon kişiye göre ölü sayısı: Almanya: 96, Türkiye 49. Milyon kişiye göre vaka sayısı: Almanya: 2100, Türkiye: 1758. Ne diyor bu rakamlar? Şunu diyor: Almanya, bizden daha kötü durumda... Peki futbolcuların korona pozitif çıkması? Almanya’da durum nedir? Durum şudur: 4 Mayıs’ta 10 Alman futbolcunun korona testi pozitif çıkmıştı. Beş gün önce de bir Alman futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı. Almanya’da tablo bu... Ve dün Almanya futbol ligi Bundesliga başladı." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın