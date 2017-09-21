Ahmet Hakan: "Allahu ekber" diye kendini patlatanlar neyin kıskacında hocam?

Hürriyet yazarı Ahmet Aslan, Prof. Dr. Mehmet Görmez'in emekliye ayrılmasıyla yerine atanan yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın “İnsanlık sekülarizmin kıskacında debeleniyor” sözlerine tepki gösterek "Peki... Şehirlerin göbeğinde, masum insanların içinde kendilerini “Allahu ekber” diye patlatanlar neyin kıskacında debeleniyor hocam?" diye sordu.

Ahmet Hakan'ın "Peki Ortadoğu neyin kıskacında debeleniyor?" başlığıyla yayımlanan (21 Eylül 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

“İnsanlık sekülarizmin kıskacında debeleniyor” demiş yeni Diyanet İşleri Başkanı...

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Kendisine soruyorum:

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Peki... Şehirlerin göbeğinde, masum insanların içinde kendilerini “Allahu ekber” diye patlatanlar neyin kıskacında debeleniyor hocam?

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Peki... Kendi ülkelerinde kadınlara araba bile kullandırtmayan ama kendi ülkelerinin dışına çıktıklarında süper lüks yatlarda mankenlerle günlerini gün eden Körfez sultanları neyin kıskacında debeleniyor hocam?

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Peki... Afganistan’dan Pakistan’a, Suriye’den Yemen’e, Irak’tan Mısır’a... İslam dünyasını kana, yoksulluğa ve perişanlığa sürükleyenler neyin kıskacında debeleniyor hocam?

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Peki... Eğitimde geri kalmış, bilimsel buluşlarda geri kalmış, demokraside geri kalmış, refahta geri kalmış İslam dünyası, neyin kıskacında debeleniyor hocam?

Sadece Erdoğan mı Kemalist oldu?

DOĞU Perinçek demiş ki:

“Tayyip Erdoğan İslami Kemalist oldu.”

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İyi de Doğu Perinçek, sadece Erdoğan Kemalist olmadı ki!

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Mesela...

Ortadoğu’daki gelişmelere bakıp da “Allah razı olsun Atatürk’ten” diyen o kadar çok imam hatipli var ki...

Neredeyse “İmam hatipli Kemalistler” diye dernek kuracaklar.

Mesela...

Bir zamanlar Kemalizm eleştirileri yapmakla meşhur olan liberaller, öyle bir “Affet bizi Kemalizm” noktasına geldiler ki...

Neredeyse “Liberal Kemalistler” diye dernek kuracaklar.

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Mesela...

Resmi tarih tezine itiraz etmeyi alışkanlık haline getiren tarihçiler, “Fesli Kadir” olayından öyle bir gına getirdiler ki...

Neredeyse “Kemalist tarihçiler” diye dernek kuracaklar.

Erdoğan her an şöyle diyebilir

“ŞU Erkan’lar, şu Nimet’ler, şu Hüseyin’ler, şu Ömer’ler, şu Nabi’ler, şu İsmet’ler bakan olmasaydı... Milli eğitimi ne güzel idare ederdim.”

Daha kolay

TEOG’u kaldırmak...

Şöyle Robert Kolej falan ayarında, kalitesi yüksek, parmak ısırtan bir imam hatip sistemi oluşturmaktan...

Çok daha kolay...

İşte böyle oturursun Macron Macron

“FRANSA’ya cumhurbaşkanı olmamın en talihsiz yanı Erdoğan’la 10 günde bir konuşmak zorunda kalmam” demişti Macron.

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Fotoğraftaki Macron’un...

Ezilip büzülmesine, suçlu bir çocuk gibi kaçamak bakışlar fırlatmasına ve bir imam hatipli gibi mahcubiyet yaşamasına baktığımızda...

“Adam haklıymış, gerçekten de Erdoğan’la görüşmek zorunda kalması kendisi açısından talihsizlikmiş” demeyelim de ne diyelim?

FETÖ’cü amiral için bilirkişik yapıyorum

CHP’li Eren Erdem’in ta gençlik yıllarında başında takkeyle çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayıp...

“İşte Eren Erdem’in Işıkevleri’ne takıldığı günler”falan diye yayın yapmışlardı.

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Ben de o zaman...

“Eren Erdem’in elinde sigara var. Işıkevine sigarayla yaklaşılamaz bile. Çünkü FETÖ’cüler iflah olmaz sigara karşıtıdır” falan diye bir yazı yazmıştım.

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Ömer Faruk Harmancık adlı uyanık bir FETÖ’cü amiral, mahkemedeki savunmasında benim bu yazımı gündeme getirerek şunları söylemiş:

- Ben 16 yaşından beri kesintisiz sigara içiyorum.

- Akciğer filmlerimin çekilerek dava dosyasına dahil edilmesini istiyorum.

- Ahmet Hakan’ın davada bilirkişi olmasını, eğer olmazsa tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.

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Mahkemeye kadar gitmeme gerek yok.

Buradan bilirkişilik yapıyor ve şu ifadeyi veriyorum:

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Doğrudur, FETÖ gerçekten de iflah olmaz bir sigara karşıtıdır. Doğrudur, adamlarına her şeyi yaptırırlar, bir tek sigara içirmezler.

Ama şu da doğrudur:

Konu askeriyeye adam sızdırmaya gelince... Bunlar adamlarına sigara da içirirler, eroin de...

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FETÖ’cü amiral Ömer Faruk Harmancık, benim bu ifademi mahkemeye sunabilir.