Ahmet Hakan: Akşener, "Evine dön" çağrısında sürekli işi şakaya vuruyorsa, kapıyı sımsıkı kapamamış oluyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yinelediği "Evine dön" çağrısına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in verdiği yanıtta 'işi şakaya vurduğunu' belirterek, "Kapıyı sımsıkı kapamamış oluyor" görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "MHP Lideri Devlet Bahçeli, bir kez daha İyi Parti Lideri Meral Akşener’e 'Evine dön' dedi. İyi Parti Lideri Meral Akşener, bu çağrıya bir kez daha “İşlerimi bitirdim, evime dönüyorum” esprisiyle karşılık verdi. Benimse kafamda şu iki şey dönüp duruyor: Bir: Devlet Bahçeli, bu çağrıyı altını çizerek yapıyorsa... Kesin vardır bir bildiği... İki: Meral Akşener, sürekli işi şakaya vuruyorsa... Kapıyı sımsıkı kapamamış oluyor." düşüncesini dile getirdi.