Ahmet Hakan:  Akşener dün Lütfü Türkkan'a cezayı kesti

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şehit yakını olduğu iddia edilen bir vatandaşa küfreden Lütfü Türkkan'ı grup başkanvekili görevinden aldığını yazdı.

Hakan yazısında, "İyi Parti açısından taşınmaz bir yük olmuştur Lütfü Türkkan... İYİ Parti gibi bir partinin, şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler eden birine mutlaka bir ceza kesmesi mukadder. Önemli olan şu: Ceza ağır mı olacak hafif mi? Dün saat 20.00 civarında Lütfü Türkkan’a cezayı kesti Akşener. Verilebilecek en küçük cezayı verdi: Grup başkanvekilliği görevinden aldı. Partiden atılması, hatta disipline sevk edilmesi bile söz konusu değil. Akşener, en baştan beri kendisine yol arkadaşlığı yapan Türkkan’ı feda edemedi yani." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi.

TIKLAYIN | İyi Partili Lütfü Türkkan, vatandaşa ettiği küfrü kabul etti, özür diledi