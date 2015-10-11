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Ahmet Hakan, AKP'li vekilin 'vampir' tweet'ine tepki gösterdi; Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu'na soracağım" dedi

"Eğer bir kan varsa ve boğacaksa, sizi boğacak ey Aydın Ünal denen şahıs"

11 Ekim 2015 04:15

Evinin önünde 4 kişi tarafından darp edilmesinin ardından ilk kez canlı yayında programa çıkan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski Başdanışmanı ve metin yazarı olan Ankara Milletvekili Aydın Ünal'ın, Ankara'da Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen patlamayla ilgili attığı "Ankara'da akan kana bir vampir edasıyla üşüşen CHP ve HDP yönetimi ile Doğan/Fetullah medyasını da yakından izliyoruz. O kan sizi boğacak" tweet'ine sert tepki gösterdi.

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Aydın Ünal'ın tweet'ini canlı yayında okuyan ve "Şuraya bak. Gün birlik ve beraberlik günü, Ak Parti milletvekilinin yaptığı şeye bakın" yorumunu yapan Ahmet Hakan, yarın Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla görüşecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu'ndan Aydın Ünal'ın tweet'ini Başbakan'a göstermesini rica eden Ahmet Hakan, "Size, ‘birlik ve beraberlik günü’ dediğinde gösterin, ‘nasıl birlik, beraberlik olacak’ diye sorun Sayın Başbakan’a. Bu tür çıkışlarla mı birlik beraberlik olacak?" diye konuştu.

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ahmet Hakan'a bir mesaj atarak, tweet'i Davutoğlu'na soracağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine attığı mesajı canlı yayında okuyan Ahmet Hakan, "Sayın Kılıçdaroğlu bana mesaj atmış, dört kelimelik bir cevap: Yarın Sayın Davutoğlu’na soracağım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın konuyla ilgili kullandığı diğer ifadeler şöyle:

"Doğan Medyası, akan kana vampir edasıyla üşüşüyormuş, nerede üşüşüyoruz, vampir miyiz biz; üzülüyoruz. Eğer bir kan varsa ve boğacaksa o sizi boğacak ey Aydın Ünal denen şahıs. Bu kadar ayıp, bu kadar suç teşkil eden bir cümlenin bir milletvekili tarafından yazılmasını yadırgadığımı söylemek istiyorum."

 

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