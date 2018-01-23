Ahmet Hakan: AKP'li başkana dava açılsa, "Yapmayın, etmeyin" demem

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik olarak başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na gönderme yaparak, iki uzun namlulu silah ve belinde de bir tabanca ile poz vermesini, aşağılayıcı ve operasyonu değersizleştirme olarak yorumladı. Hakan, Demirel için "Afrin harekâtını tahkir ve tezyiften' dava açılsa, 'ifade özgürlüğüdür, yapmayın, etmeyin' falan demem" ifadesini kullandı.

Hakan'ın "Afrin harekâtını takip edebileceğiniz 7 isim" başlığıyla (23 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, almış eline iki silah bu pozu veriyor.

- Alay eder gibi...

- Kafa bulur gibi...

- Küçümser gibi...

- İşi şova çevirir gibi...

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Hakkında “Afrin harekâtını tahkir ve tezyiften” dava açılsa... “İfade özgürlüğüdür, yapmayın, etmeyin” falan demem.