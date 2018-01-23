T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: AKP'li başkana dava açılsa, "Yapmayın, etmeyin" demem

"Alay eder gibi bu pozu veriyor"

23 Ocak 2018 05:52

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik olarak başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na gönderme yaparak, iki uzun namlulu silah ve belinde de bir tabanca ile poz vermesini, aşağılayıcı ve operasyonu değersizleştirme olarak yorumladı. Hakan, Demirel için "Afrin harekâtını tahkir ve tezyiften' dava açılsa, 'ifade özgürlüğüdür, yapmayın, etmeyin' falan demem" ifadesini kullandı.

Hakan'ın "Afrin harekâtını takip edebileceğiniz 7 isim" başlığıyla (23 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, almış eline iki silah bu pozu veriyor.

- Alay eder gibi...

- Kafa bulur gibi...

- Küçümser gibi...

- İşi şova çevirir gibi...

*

Hakkında “Afrin harekâtını tahkir ve tezyiften” dava açılsa... “İfade özgürlüğüdür, yapmayın, etmeyin” falan demem.

ETİKETLER

ahmet hakanhaberaçıklamaakpkaramürsel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24