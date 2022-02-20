Ahmet Hakan: AKP'li Miroğlu'nun partidaşları ve yoldaşları bu uyarıdan nasiplenmesini bilirler

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'li Orhan Miroğlu'nun klibi ve sözleri gündem olan Tarkan'ın "Geççek" şarkısıyla ilgili yorumunu köşesine taşıdı. Tarkan, "AKP'li Miroğlu'nun partidaşları ve yoldaşları bu uyarıdan nasiplenmesini bilirler" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, Tarkan’ın son şarkısı için şunları yazmış sosyal medya hesabında: 'Herakleitos, ‘Aynı suya iki kere giremezsin’ demiş ama hatırlayan pek yok günümüzde. Aynı suya balıklama dalan dalana! Ortada üzücü ve derslerle dolu bir Sezen Aksu ‘vakası’ varken, şimdi de benzer bir muameleyi Tarkan’a çekmek niye? Ülkemizin yaşadığı sorunlar elbette ‘Geçecek!' Bir AK Parti milletvekili olarak Orhan Miroğlu’nun bunu söylemesi çok önemli. Umarım Miroğlu’nun partidaşları ve yoldaşları bu uyarıdan nasiplenmesini bilirler." ifadesini kullandı.