Ahmet Hakan: AK Parti'ye yanlamış tipler intikam, rövanş diye el ovuşturuyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iki kesimin 'intikam', 'rövanş' diye el ovuşturduğunu söyledi. Hakan bu kesimlerin sol marjinaller ve AKP'ye yanlamış tipler olduğunu söyledi.

Hakan'ın "Millet kavgadan dövüşten, gerilimden bıktı kardeşim" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sizin de dikkatinizi çekmiştir mutlaka...

Muhalefet adayları...

- İntikam çığlıkları atmıyorlar.

- Hesap sorma retoriğine kendilerini kaptırmıyorlar.

- “Devri sabık yaratacağız” diye yırtınmıyorlar.

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Ve büyük ölçüde bu tutumları nedeniyle...

- Millet, kendilerine biraz daha fazla kulak kabartıyor.

- Milletin biraz daha fazla dikkatini çekiyorlar.

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Buradan bir seçim zaferi çıkar mı?

Bilmiyorum.

Ama bildiğim bir şey var:

Buradan çok önemli bir ders çıkar.

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Çıkacak ders şudur:

Türkiye artık kavga istemiyor.

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Seçimden çıkacak sonuç ne olursa olsun...

Yani ister Erdoğan kazansın, ister muhalefet...

Hiç fark etmez...

Kavgaya, dövüşe, gerilime, rövanşa, bilek bükmeye dayalı bir siyasi anlayışı, bu millet artık satın almıyor.

Miadı doldu bu anlayışın!

*

Seçime az bir süre kala...

Bütün adaylar ve partiler, bu konuda geliştirdikleri duyarlılığı sürdürmeli.

Ve etraflarında kavgaya, dövüşe, rövanşa, bilek bükmeye, gerilime, intikamadayalı bir söyleme kayan birileri çıktığında...

Etraflarından derhal ve hızla uzaklaştırmalı!

‘İntikam, rövanş' diye el ovuşturan iki kesim



- Çok cılız da olsa “Acaba düzen değişecek mi” sorusu sorulmaya başlandı ya...

- Bir parçacık da olsa “16 yıllık alışıldık hava” bozulmuş gibi oldu ya...

“İntikam” çığlıkları atan...

“Rövanş” diye el ovuşturan...

İki kesim çıktı ortaya:

- BİR: Gözünü intikam hırsı bürümüş marjinal muhalifler.

- İKİ: Biraz çıkar gereği, biraz da korku nedeniyle AK Parti’ye yanlamış tipler.