Ahmet Hakan: AK Parti'nin kafasına yatmayan, Perinçek'in kafasına yattı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Türk yargısı, son 50 yılın en parlak dönemini yaşıyor" ifadesini eleştirdi. Hakan, "AK Parti’nin bile kafasına yatmayan bir tezdir bu" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Biri bana Şeyma’nın anlayacağı bir şekilde anlatabilir mi?" başlığıyla yayımlanan (3 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Camide bayramlaşmak neden eleştirilir ki?

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, bayram namazında camide vatandaşla bayramlaşmış.

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Yadırgamalar, tepkiler, laf sokmalar, “İşte ordunun durumu” demeler falan...

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Oysa yalın gerçek şudur:

Orgeneral Hulusi Akar’ın şu hayatta hiç eleştirilmeyeceği tek konu bayramda camide vatandaşla bayramlaşmasıdır.

AK Parti'nin kafasına yatmayan, Perinçek'in kafasına yattı

Doğu Perinçek dedi ki:

“Türk yargısı, son 50 yılın en parlak dönemini yaşıyor.”

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AK Parti’nin bile kafasına yatmayan bir tezdir bu.

Yatsaydı...

Adalet isteyen CHP’lilere...

Böyle karşılık verirlerdi.