Ahmet Hakan: AK Parti'de herkes 'Nasıl olsa Reis çalışıyor' diyerek yatarken bir kişi tek kişilik ordu gibi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP'de herkes "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Nasıl olsa çalışıyor" diyerek yattığını yalnız bir kişinin tek kişilik ordu gibi çalıştığını söyledi.

Hakan bu kişinin Erdoğan tarafından istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olduğunu kaydetti.

Hürriyet yazarının "Bunu beklemezdim" diyerek Gökçek hakkında yazdıkları şöyle:

Görevden alındığı anda...

Dedim ki: “Bu Melih Gökçek, kesin açıktan olmasa da gizli gizli Erdoğan aleyhinde çalışır. En azından Erdoğan’ın, kendisini görevden almasının olumsuz sonuçlarını yaşamasını arzu eder.”

Böyle düşünmüştüm. Böyle beklemiştim.

Fakat yanılmışım.

Adam karakterli çıktı Rıza Baba!

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Sanki hiç görevden alınmamış gibi... Sanki hiç morali bozulmamış gibi... Sanki hiç acı çekmemiş gibi... Sanki yüreğinin en dip köşesinde hiç kırgınlık yokmuş gibi...

Erdoğan için çalışıyor!

Üstelik tek kişilik bir ordu gibi!

Üstelik AK Parti’de herkes “Nasıl olsa Reis çalışıyor” diyerek yatarken.