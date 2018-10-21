Ahmet Hakan: AK Parti ile HDP aynı safa düşmüş gibi…

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Danıştay 8. Dairesi’nin ‘Öğrenci Andı’nın yeniden okullarda okutulması kararına yönelik AKP ile HDP’nin aynı safa düştüğü yorumunda bulundu. Aynı konuda Cumhur İttifakı’nın iki ortağı MHP ile AKP ayrı noktalarda kaldığını kaydeden Hakan, CHP ile ilgili ise “Ne yapacağını bilemez hale gelmiş gibi” ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı, “Yeryüzünün bütün siyasi çakalları, ülkenin siyasi tablosunu bir anda allak bullak edecek plan üstüne plan yapsalardı... Böylesine kusursuz bir hamleyi kıvıramazlardı.

İnsan ister istemez... ‘Ne iş Danıştay ne iş?’ demeden duramıyor” diye ekledi.

*Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (21 Ekim) nüshasında yayımlanan köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.