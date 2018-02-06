Ahmet Hakan: AK Parti için susma vakti!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin kurultaylarının AKP'nin yaptığının aksine çekişmeli geçtiğini belirterek, "En küçük bir nahiyecikte bile iki adaylı kongreye geçit vermeyen AK Parti’nin... 'CHP ve demokrasi' konusunda bir şey söylemeye hakkı var mı?" diye sordu.

Hakan'ın "Bilmem yazsam mı yazmasam mı" başlığıyla yayımlanan (6 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti için susma vakti

CHP’de adamlar ve de kadınlar hiç değilse...

Öyle ya da böyle...

Adaylı, çekişmeli falan kurultay yapıyorlar.

En küçük bir nahiyecikte bile iki adaylı kongreye geçit vermeyen AK Parti’nin...

“CHP ve demokrasi” konusunda bir şey söylemeye hakkı var mı?