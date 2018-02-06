T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: AK Parti için susma vakti!

"CHP ve demokrasi' konusunda bir şey söylemeye hakkı var mı?"

06 Şubat 2018 13:28

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin kurultaylarının AKP'nin yaptığının aksine çekişmeli geçtiğini belirterek, "En küçük bir nahiyecikte bile iki adaylı kongreye geçit vermeyen AK Parti’nin... 'CHP ve demokrasi' konusunda bir şey söylemeye hakkı var mı?" diye sordu. 

Hakan'ın "Bilmem yazsam mı yazmasam mı" başlığıyla yayımlanan (6 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle: 

AK Parti için susma vakti

CHP’de adamlar ve de kadınlar hiç değilse...

Öyle ya da böyle...

Adaylı, çekişmeli falan kurultay yapıyorlar.

En küçük bir nahiyecikte bile iki adaylı kongreye geçit vermeyen AK Parti’nin...

“CHP ve demokrasi” konusunda bir şey söylemeye hakkı var mı?

 

ETİKETLER

Ahmet HakanCHPAKPKurultaygenel başkanseçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24