Ahmet Hakan: AK Parti Atatürkçülük değil de neyi yaparsa kazanır?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım'da Anıtkabir'e otobüsler kaldırmasıyla ilgili olarak "Eğer AK Parti, Atatürk’e her zamankinden daha fazla sarılan bu insanların oylarını almak istiyorsa...Atatürkçülük yapmak yerine...Bu insanları, Atatürk tarafından kazandırılmış hakların asla tehdit altında olmadığına ikna etmelidir" dedi.

Ahmet Hakan'ın "AK Parti Atatürkçülük değil de neyi yaparsa kazanır?" başlığıyla yayımlanan (12 Kasım 2017) yazısı şöyle:

ATATÜRK neden popüler? Neden revaçta? Neden bir numaralı gündem? Neden Atatürk’e sarılıyor insanlar?

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Çünkü...

Atatürk tarafından kazandırılmış hakların tehdit altında olduğunu düşünüyor insanlar.

Algıları böyle.

İşte bu nedenle Atatürk’e her zamankinden daha fazla sarılıyorlar.

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Eğer AK Parti, Atatürk’e her zamankinden daha fazla sarılan bu insanların oylarını almak istiyorsa...

Atatürkçülük yapmak yerine...

Bu insanları, Atatürk tarafından kazandırılmış hakların asla tehdit altında olmadığına ikna etmelidir.

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Nasıl ki CHP, AK Parti ile dindarlık yarışına girmek yerine...

Dini özgürlüklerin teminatı olduğuna dindarları ikna etmeye çalışmak zorundaysa...

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AK Parti de Atatürkçülük yarışına girmek yerine...

Atatürk’ün kazandırdığı hakların ve özgürlüklerin teminat altında olduğuna Atatürkçüleri ikna etmelidir.