Ahmet Hakan: Ahmet Türk’e yapılanı Bahçeli bile kabullenemedi, hey gidi hey!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Mardin Belediyesi Eş Başkanlığı görevinden alındıktan sonra tutuklanan Ahmet Türk için “tutuksuz yargılanmalı” sözlerine destek verdi.

Hakan, Bahçeli’nin “HDP neredeyse biz orada olmayız” sözlerini hatırlatırken “Nereden nereye! Hey gidi hey!” dedi.

Hakan’ın bugün (13 Ocak 2017) yayımlanan “Bir vekil, bir vekili ısırıyor, ne diye?” başlıklı yazısının bir kısmı şöyle:

HEPİNİZ vekilsiniz, bu öfke ne diye/Kemik sesleri geliyor Meclis’ten/Bu kavga ne diye?

/Açık oylar oy oy/

Gizli tasnifler oy oy/

Vekil oy oy.

Bir vekil, bir vekili ayağından ısırıyor, ne diye/

Bir kadın vekil haykırıyor, üç erkek vekil nerede/

Göstere göstere oy oy/

Açık açık oy oy/

Vekil oy oy.

Durmuyor yumruklar, dişler giriyor devreye/

Bahçeli Reis yine seçim diyor çay içerken kuliste/

Kürsü mürsü oy oy/

İşgal mişgal oy oy/

Vekil oy oy.

RAVZA HANIM'IN ORTAMI SEYREDİŞİNİN FOTOĞRAFI

ERKEKLER kavga ederken...

Bir vekil, bir vekili ısırıyor, ne diye

AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, çocukların kavgasını seyreden bir muallime hanım edasıyla ortamı seyre dalmış...

Öyle bir bakıyor ki ortama...

Aynı vatandaşın bakışı gibi...

REİNA'DA KATLEDİLENLER DEVLETİN ÜVEYLERİ MİDİR?

BEŞİKTAŞ’taki kanlı saldırının ardından Şehitler Tepesi’ne gidenler:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü... Milletvekilleri: Burhan Kuzu, Ekrem Erdem, Ravza Kavakçı Kan, Markar Esayan, Nurettin Nebati, Hasan Turan, Mehmet Hüsrev, Şirin Ünal, Fatma Benli, Ahmet Hamdi Çamlı, Serap Yaşar.

Reina’daki kanlı katliamın ardından Reina’ya giden:

Sadece ve sadece Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu...

SADECE SORUYORUM:

Reina’da kanları dökülen masum insanlar, bu devletin üvey evlatları mıdır?

NECMETTİN BABA SES VERDİ

SÖZ savunmada.

“Doların düşeceğini bilen adam” diye övdüğüm Necmettin Batırel’e dolar yükselince sormuştum:

“Neredesin Necmettin Baba?”

Kendisinden ses geldi.

Gönderdiği yazılı açıklamayı aynen yayınlıyorum:

Ahmet Hakan Bey... 7 Aralık’taki programınızda ‘Dolar düşecek, satın’ demiştim. Düşmedi mi? Düştü... İki gün içinde 3.50’den 3.35’e inmedi mi? İndi. Benim sözümü dinleyip 3.10’dan, 3.20’den aldıkları dolarları satanlar para kazanmadı mı? Kazandı.

O zaman ne tantana yapıyorlar? Onlardaki kuyruk acısı ne biliyor musunuz? Kârdan zarar... Ben o gün bir yorumda bulundum, hatta ‘yanılabilirim’ de dedim.

Dolardaki son yükseliş anormal bile değil, çağdışı... Tüm dünya birleşmiş Türkiye’yi batırmak için kurşun yağdırıyor. Orantısız güç kullanıyorlar. Aynen Reina’daki katliam gibi... Silahsız masum insanların makineli tüfekle taranması gibi...

Buna kimse dayanamaz. Bilmem anlatabildim mi?

DOĞAN'I FETÖ'YE BULAŞTIRMA SAÇMALIĞI

YİNE yalan... Yine sallama... Yine saçmalık... Yine komedi... Ve yine medya iftirası...

Bu seferki iftiranın başlığı şu:

“Doğan Holding’e FETÖ’ye kıyak suçlaması.”

Nasıl bir kıyakmış bu?

Şöyle bir kıyakmış:

Doğan Holding, 2012 yılında 100 milyon liralık bir arsasını FETÖ’ye 50 milyona satmış.

Neye dayandırılıyor bu iddia?

Şu anda FETÖ’den tutuklu olan bir avukatın iddiasına.

Tam bir yalan, tam bir iftira, tam bir palavra!

Doğan Holding’in sattığı arsanın fiyatı, lisanslı bir gayrimenkul değerlendirme şirketi tarafından 33 milyon olarak belirlenmiş.

33 milyon lira fiyat biçilen arsayı, Doğan Holding 50 milyon liraya satmış.

Yani bir kıyaktan değil, ancak ve ancak değerinin bile üstünde bir satıştan söz edilebilir.

Doğan Grubu’nu FETÖ pisliğine bulaştırmak isteyenler!

Allah’tan korkun!

AHMET TÜRK'E YAPILANI BAHÇELİ BİLE KABULLENMEDİ

YAŞINA, hastalığına rağmen Ahmet Türk’ün içeri atılmasına...

“HDP neredeyse biz orada olmayız” diyen MHP Lideri Bahçeli bile itiraz etti.

Asfaltların altına bombalar yerleştirilirken sergilenen olağanüstü toleranstan...

MHP’nin bile, Bahçeli’nin bile itiraz edeceği türden olağanüstü bir sertliğe...

Nereden nereye!

Hey gibi hey!

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