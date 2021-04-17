Ahmet Hakan: Ahmet Altan’a verilecek ceza hapis olmamalı, onu vicdanlarda mahkûm etmek gerekir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'hak ihlali' kararı üzerine Yargıtay’ın hakkındaki hapis cezasını bozduğu Ahmet Altan için, “Ahmet Altan’a verilecek ceza, hapis cezası olmamalı. Taraf gazetesinde yapıp ettikleri nedeniyle. Onu vicdanlarda mahkûm etmek gerekir” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'hak ihlali' kararı üzerine Yargıtay, gazeteci-yazar Ahmet Altan'ın 'silahlı terör örgütüne yardım'dan aldığı hapis cezasını bozdu. 4 yıl 6 ay 21 gündür tutuklu olan Altan, üçüncü kez tahliye edildi.

Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Ahmet Altan’ın tahliyesine ilişkin olarak şu görüşlerini paylaştı:

“Ahmet Altan, hapisten çıktı. İyi oldu. Güzel oldu. Hoş oldu. Ahmet Altan’a verilecek ceza, hapis cezası olmamalı. Taraf gazetesinde yapıp ettikleri nedeniyle. Onu vicdanlarda mahkûm etmek gerekir. Çok şükür, verilmemesi gereken hapis cezası bitti. Diğer ceza ise müebbet.”

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