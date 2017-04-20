Ahmet Hakan: Adil Gür’ün posterinden dart kadranı yapıp stres atın!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, halk oylamasına ilişkin yayımladığı son anketinde "evet" oylarının oranını yüzde 60.8 olarak tahmin eden A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür ile ilgili olarak "Referandum sonrası tavsiyeler, Zülfü Livaneli’den 'Umudu Kesme Yurdundan' şarkısını dinleyin. Adil Gür’ün posterinden dart kadranı yapıp stres atın" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde başkası olsaydı" başlığıyla yayımlanan (20 Nisan 2017) yazısı şöyle:

“Hayır’ın benden başka lideri yoktu... Tek ben vardım ortada... Aha bakın! Yüzde 49 aldım” derdi.

“Hepiniz bir oldunuz, ben tek... Ne oldu? Yüzde 49’u kapmadım mı?” derdi.



“Sanki oylama benimle ilgiliymiş gibi alayınız benim üzerime geldiniz. Alın işte yüzde 49” derdi.



“Miting bile yapmadım miting... Buna rağmen yüzde 49 aldım kardeşim” derdi.



“Devlet uçağına binmedim, valim yoktu, kaymakamım yoktu, bakanım yoktu... Yüzde 49’u ben aldım” derdi.



“Dağa taşa hayır yazacak imkânım yoktu... Sonuçta yüzde 49 aldım” derdi.



“Devlet gücünün yanına Devlet Bahçeli’nin gücünü ekleyen ben değildim... Ama yüzde 49’u ben aldım” derdi.



Kısacası...

Derdi de derdi.



Kemal Kılıçdaroğlu bunların hiçbirini demedi.

Neden acaba?



Bunun iki nedeni olabilir:

BİR: Ya Kılıçdaroğlu gerçekten çok ama çok mütevazı biri...

İKİ: Ya da Kılıçdaroğlu siyasetten hiç ama hiç çakmayan biri...

Bakın bu çok yanlış

Kemal Bey’in iki klasik tepkisi var.

Ya “Bakın, bu çok yanlış” diyor ya da “Doğru bulmuyorum” diyor.



Bence çeşitlendirmeye ihtiyacı var.

Referandum sonrası tavsiyeleri

Zülfü Livaneli’den “Umudu Kesme Yurdundan” şarkısını dinleyin.

“Gidip İzmir’e yerleşeceğim” demek yerine... “İstanbul, Ankara güzel... İstanbul, Ankara’da kalacağım” deyin.



Adil Gür’ün posterinden dart kadranı yapıp stres atın.