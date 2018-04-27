Ahmet Hakan: Abdullah Gül'ün 10 temel yanlışı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, muhalefetin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak adayı olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 10 "temel yanlışını" yazdı.

Hakan, Gül'ün yanlışlarını şöyle sıraladı:

BİR: Konu ayyuka çıktığı halde hâlâ kapalı kapılar ardında kalmaya devam etmesi.

İKİ: Israrla ve inatla armudun pişip ağzına düşmesini beklemesi.

ÜÇ: Bir projenin adamı olmadığını kanıtlayacak herhangi bir atılım yapmaktan ısrarla kaçınması.



DÖRT: Temel derdinin ne olduğunu bir türlü ifade etmemesi...



BEŞ: Herkesler hakkında “asla risk almaz” hükmünü verirken bu hükmü yerlere çalmak için kılını bile kıpırdatmaması.



ALTI: Milleti ikna etmeye çalışan bir aday olmak yerine liderlerin tercih ettiği bir aday olmaya çalışması.



YEDİ: Bir meselesi, bir davası, bir derdi, bir siyaset anlayışı, bir projesi, bir gelecek tahayyülü olup olmadığını bile söylemekten imtina etmesi.



SEKİZ: 15 Temmuz gecesi herkes bir tarafa saklanırken sağına soluna bakmadan ortaya çıktığı gerçeğini bile ifade etmekten kaçınması.



DOKUZ: Ortaya çıkacaksa ne için çıkacağını, ortaya çıkmayacaksa ne için çıkmayacağını bir türlü söylememesi.



ON: “Hem başım derde girmesin hem de baş olayım” cümlesini şiar edinmesi.