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Ahmet Hakan: Abdullah Gül'ün 10 temel yanlışı

"Hem başım derde girmesin hem de baş olayım"

27 Nisan 2018 11:38

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, muhalefetin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak adayı olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 10 "temel yanlışını" yazdı.   

Hakan, Gül'ün yanlışlarını şöyle sıraladı:

BİR: Konu ayyuka çıktığı halde hâlâ kapalı kapılar ardında kalmaya devam etmesi.

İKİ: Israrla ve inatla armudun pişip ağzına düşmesini beklemesi.

ÜÇ: Bir projenin adamı olmadığını kanıtlayacak herhangi bir atılım yapmaktan ısrarla kaçınması.

DÖRT: Temel derdinin ne olduğunu bir türlü ifade etmemesi...

BEŞ: Herkesler hakkında “asla risk almaz” hükmünü verirken bu hükmü yerlere çalmak için kılını bile kıpırdatmaması.

ALTI: Milleti ikna etmeye çalışan bir aday olmak yerine liderlerin tercih ettiği bir aday olmaya çalışması.

YEDİ: Bir meselesi, bir davası, bir derdi, bir siyaset anlayışı, bir projesi, bir gelecek tahayyülü olup olmadığını bile söylemekten imtina etmesi.

SEKİZ: 15 Temmuz gecesi herkes bir tarafa saklanırken sağına soluna bakmadan ortaya çıktığı gerçeğini bile ifade etmekten kaçınması. 

DOKUZ: Ortaya çıkacaksa ne için çıkacağını, ortaya çıkmayacaksa ne için çıkmayacağını bir türlü söylememesi.

ON: “Hem başım derde girmesin hem de baş olayım” cümlesini şiar edinmesi.

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