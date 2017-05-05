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Ahmet Hakan: Abdullah Gül'ü köşeye sıkıştıran Kayserili...

"Kabul etmeliyim ki fevkalade etkili bir ataktı bu"

05 Mayıs 2017 11:33

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasına giden süreçte "gizli hayırcı" olmakla suçlanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik "Dedikodulardan rahatsızsa çıkıp bir açıklama yapmalı" diyen AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile ilgili olarak "Kabul etmeliyim ki fevkalade etkili bir ataktı bu.. Bakalım bir Kayserilinin zekice kurguladığı bu köşeye sıkıştırma planına, diğer Kayserili nasıl karşılık verecek?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Abdullah Gül'ü köşeye sıkıştıran Kayserili" başlığıyla yayımlanan (5 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kim mi Abdullah Gül’ü köşeye sıkıştıran Kayserili?


Tabii ki AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş.

Gül’e mesafeli duran Mustafa Elitaş, en hızlı Erdoğancılar arasında yer alıyor.

Hemşerilik falan zerre dikkate almıyor yani.

Peki ne yaptı Elitaş?

Dedi ki:

Abdullah Gül, dedikodulardan rahatsızsa... Çıkıp bir açıklama yapmalı.

Tavrını, durumunu, pozisyonunu netleştirmeli.

Dedikoduların önünü ancak bu şekilde alabilir.

Kabul etmeliyim ki fevkalade etkili bir ataktı bu...

Bakalım bir Kayserilinin zekice kurguladığı bu köşeye sıkıştırma planına, diğer Kayserili nasıl karşılık verecek?

Top Abdullah Gül’de yani...

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