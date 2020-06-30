Ahmet Hakan: Abdullah Gül'ün amacı CHP’nin başını çektiği ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olmak

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Karar gazetesindeki röportajını yorumladı. Hakan, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin başını çektiği ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor. En büyük amacı bu." görüşünü savundu.

Hakan, "Hamlesi; sırf bu amaçla Ali Babacan’a parti kurdurup sahaya sürdü ve kendisini perde gerisinde tutmaya özen gösterdi. Beklentisi; Ali Babacan’a kurdurduğu partinin, kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığında önemli bir rol oynayacağı beklentisi içinde. Bütün hesabı bu!" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Sessiz kalmak. Ama 'Sen hep sessiz kaldın' demesinler diye arada sırada 'kontrollü hükûmet eleştirileri' yapmak. Yorum; Karar gazetesinden Taha Akyol’a Türkiye’nin gidişatıyla ilgili olumsuz yorumlar yapan Abdullah Gül’ün bu son açıklamaları, 'amaç, hamle, beklenti, taktik' dörtlüsünün 'taktik' kısmına girmektedir." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ekonomik göstergelerde ciddi bozulmaların geriye gidişe işaret ettiğini belirterek, "Parti devleti mantığına yönelik eğilimleri besleyen mevcut atmosferden acilen sıyrılmalı, siyasetin tüm halkımızın istekleri ile azami ölçüde örtüşen, istikamet tayin eden, çözüm, refah ve mutluluk üreten yönü temayüz ettirilmelidir." demişti.

TIKLAYIN | 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Parti devleti mantığına yönelik eğilimleri besleyen mevcut atmosferden acilen sıyrılmalı