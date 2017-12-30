Ahmet Hakan: Abdullah Gül üçüncü evreye geçti; diklenmeden dik durma evresi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyaseten üçüncü evreye geçtiğini yazdı. Hakan, bu evreyi "diklenmeden dik durma evresi" olarak tanımladı.

Hakan'ın "2017 onlar için nasıl geçti?" başlığıyla (30 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Abdullah Gül’ün birinci evresi:

PASİF BEKLEYİŞ EVRESİ.

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Abdullah Gül’ün ikinci evresi:

AKTİF BEKLEYİŞ EVRESİ.

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Ve Abdullah Gül’ün üçüncü evresi:

DİKLENMEDEN DİK DURMA EVRESİ.

Bu işin kazananı Abdullah Gül oldu

Eğer Abdullah Gül...

Tepkiyi gerektirecek, öfkeyi çekecek, muazzam bir itirazı hak edecek, ortalığı karıştıracak, kızgınlığa neden olacak...

Bir şey söylemiş olsaydı...

Kaybeden Abdullah Gül olurdu.

*

Ama Abdullah Gül...

Tepkiyi gerektirecek, öfkeyi çekecek, muazzam bir itirazı hak edecek, ortalığı karıştıracak, kızgınlığa neden olacak...

Bir şey söylemediği halde tepkilere maruz kaldı.

Ve kazanan Abdullah Gül oldu.