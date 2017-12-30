T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: Abdullah Gül üçüncü evreye geçti; diklenmeden dik durma evresi

"Abdullah Gül bir şey söylemediği halde tepkilere maruz kaldı"

30 Aralık 2017 11:07

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyaseten üçüncü evreye geçtiğini yazdı. Hakan, bu evreyi "diklenmeden dik durma evresi" olarak tanımladı.

Hakan'ın "2017 onlar için nasıl geçti?" başlığıyla (30 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Abdullah Gül’ün birinci evresi:

PASİF BEKLEYİŞ EVRESİ.

*

Abdullah Gül’ün ikinci evresi:

AKTİF BEKLEYİŞ EVRESİ.

*

Ve Abdullah Gül’ün üçüncü evresi:

DİKLENMEDEN DİK DURMA EVRESİ.

Bu işin kazananı Abdullah Gül oldu

Eğer Abdullah Gül...

Tepkiyi gerektirecek, öfkeyi çekecek, muazzam bir itirazı hak edecek, ortalığı karıştıracak, kızgınlığa neden olacak...

Bir şey söylemiş olsaydı...

Kaybeden Abdullah Gül olurdu.

*

Ama Abdullah Gül...

Tepkiyi gerektirecek, öfkeyi çekecek, muazzam bir itirazı hak edecek, ortalığı karıştıracak, kızgınlığa neden olacak...

Bir şey söylemediği halde tepkilere maruz kaldı.

Ve kazanan Abdullah Gül oldu.

 

ETİKETLER

abdullah gülhaberaçıklamadiklenmeden dik durma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24